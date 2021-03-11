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"Экстремисты" и "террористы" - где их находит Тертель & Co

11.03.2021 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Когда смотришь или читаешь новости в государственных СМИ, понимаешь, что слова "беларусы - мирные люди" не более чем обман.

"Экстремисты" и "террористы" - где их находит Тертель & Co
И спецслужбы не устают это доказывать. Ну а то, что доказательства такие появляются накануне либо президентских выборов (или сразу после них), либо национальных праздников типа Дня Воли, — не более чем совпадение. 

Вот и в этом году мы узнали не только о том, что соратники Тихановского готовили "массовые беспорядки в поствыборный период”, а какие-то "террористы" (и это даже не группа Автуховича!) накопили десятки килограмм тротила!

О чем свидетельствуют “разоблаченные" спецслужбами тайники с оружием и разведанные планы провокаций на День Воли? 

Ждет ли нас повторение дела "Белого легиона"? Российское оружие у белорусских силовиков - есть ли здесь чему удивляться? 

На эти и другие вопросы Еврорадио отвечает руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников.
 
 
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Когда смотришь или читаешь новости в государственных СМИ, понимаешь, что слова "беларусы - мирные люди" не более чем обман.
 
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