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Разбор по новому КоАП: в Гродно двух водителей за «пьяную» езду лишили прав на 5 лет
Источник материала: Tut.by
Сегодня на комиссии в ГАИ Гродно были
Первый водитель попался пьяным за рулем утром 1 марта в одной из деревень Гродненского района. Медицинское освидетельствование мужчины показало 1 промилле алкоголя. Второго водителя задержали в Гродно на проспекте Клецкова. Он, управляя Audi, повредил припаркованный автомобиль и уехал с места аварии. После этого мужчина дома выпил. Медицинское освидетельствование показало 2,6 промилле алкоголя.
Оба водителя были оштрафованы на 200 БВ (5800 рублей), а также лишены водительских прав на 5 лет.
Напомним, обновленный Кодекс об административных правонарушениях
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Также оба водителя были оштрафованы на 200 БВ (5800 рублей).
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