Разбор по новому КоАП: в Гродно двух водителей за «пьяную» езду лишили прав на 5 лет

Источник материала: Tut.by

Сегодня на комиссии в ГАИ Гродно были рассмотрены материалы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По новому КоАП водители лишились прав на пять лет.



Фото: ГАИ Минска

Первый водитель попался пьяным за рулем утром 1 марта в одной из деревень Гродненского района. Медицинское освидетельствование мужчины показало 1 промилле алкоголя. Второго водителя задержали в Гродно на проспекте Клецкова. Он, управляя Audi, повредил припаркованный автомобиль и уехал с места аварии. После этого мужчина дома выпил. Медицинское освидетельствование показало 2,6 промилле алкоголя.

Оба водителя были оштрафованы на 200 БВ (5800 рублей), а также лишены водительских прав на 5 лет.

Напомним, обновленный Кодекс об административных правонарушениях вступил в силу с 1 марта. Он предусматривает систему градации опьянения для водителей. Первая ступень — от 0,3 до 0,8 промилле алкоголя. Для этой категории нарушителей увеличен штраф до 100 БВ (ранее от 50 до 100. — Прим AUTO.TUT.BY). Срок лишения права управления остался тем же — 3 года. Вторая градация — от 0,8 промилле и более. Таким водителям увеличили штраф до 200 базовых величин (5800 рублей) с лишением прав на 5 лет.

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