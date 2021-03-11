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«Вы вернули нам веру в людей!». Как изменилась жизнь пожилой пары, под опекой которых 42 животных
Источник материала: Tut.by
Зимой
Во время интервью герои признались: трудно не только финансово, но и морально. В родной деревне поддержки ждать не приходилось: в лучшем случае — не сделают зла животным и не скажут грубого слова.
После выхода публикации жизнь Петра, Галины и, конечно, их подопечных изменилась. Обычно мы сами отслеживаем судьбу героев, но тут они первыми вышли на связь. Дело в том, что им очень хочется рассказать о переменах и поблагодарить каждого, кто к ним причастен:
— Мы даже не представляли, что такое начнется, — смеется Галина. — К нам приезжали даже из Минска: например, замечательный человек по имени Андрей привез корма — целых 100 кг! Теперь нам никакие форс-мажоры не страшны — с таким запасом-то. Да и просто приятно было, что минчанин такое расстояние преодолел, чтобы нам помочь — очень душевно пообщались, поговорили о животных, решили, что летом снова увидимся — с удовольствием покажем Андрею Беловежскую пущу (деревня, где живут Галина и Петр, находится неподалеку от пущи и примерно в 4 часах езды от Минска, — Прим.редакции.)
Волонтеры из Бреста, который к нам поближе, тоже обратили на нас внимание — сказали, что раз в месяц будут приезжать и смотреть, как наши дела. Подвозить корма и лекарства. Уже несколько раз приезжали, и, знаете, от этого тепло на душе: мы с Петром теперь чувствуем, что мы не одни, что кто-то еще о наших животных беспокоится.
Писем, звонков, переводов — было очень много. У людей не получалось деньги перевести из-то того, что очень большое количество операций (переводов) по нашей карте происходило одномоментно. Мы с таким, понятно дело, не сталкивались никогда — не думали, что проблема может быть не из-за отсутствия помощи, а из-за того, что ее так много. (Смеется.) Мы этой помощью, надеюсь, грамотно распорядились: деньги не растратили, сохранили — кормить наших собачек и котиков они будут не один месяц.
Оказалось, огромное количество людей тревожит и расстраивает ситуация с брошенными животными, многие хотят помогать, просто не знают, каким образом лучше это сделать. Я была просто поражена такому количеству единомышленников. Мы привыкли жить в среде, где никто всерьез не воспринимает то, что мы делаем — в лучшем случае промолчат и не будут мешать.
Я, грешным делом, думала, что все белорусы такие. Знаете, как говорят: моя хата с краю, ничего не знаю. А это неправдой оказалось! У людей есть стремление помогать, внутренняя потребность внести в доброе дело хоть небольшую лепту.
Раз такие хорошие люди разделяют наши ценности, значит, и правда мы что-то важное и нужное делаем. Вы не представляете, как мы духом воспряли, благодаря этому. Ведь бывает очень тяжело: и здоровье подводит, и силы заканчиваются… Уход за таким количеством животных — тяжкий труд. Делаешь уже на автомате то, что должен, а внутри всё выгорело от усталости. Думаешь: бессмысленно всё это… А еще постоянный страх, что случись что — серьезная болезнь, потеря работы — нечем будет наших животных кормить. Сколько раз бывало, что для себя только картошку и консервы оставляешь, чтобы еду для собак и котов купить. Теперь у нас есть уверенность, что всё будет хорошо. Мы не шикуем, но качество и нашей жизни, и наших животных стало лучше: Пете больше не нужно каждый грамм корма подсчитывать, чтобы всем хватило. Это такое облегчение!
А еще у нас появилась возможность покупать более качественные корма. Те, которые животные не просто с голодухи едят, а с огромным удовольствием. Раньше самое вкусное, что мы могли им предложить — куриные субпродукты. Вы бы видели, какие они стали гладенькие, блестящие, веселые, игручие!
Мы даже не знаем, как людей за это отблагодарить: вот станет тепло, с радостью примем гостей — покажем наши самые красивые пейзажи, грибные и ягодные места. (Улыбается.)
Конечно, понимаем, что новых животных набирать не нужно. Но вот увидели котенка, который на дереве кричал — и забрали, конечно. Считайте, что забрали руками тех, кто нам помог — иначе мы не смогли бы себе это позволить. А так, даст Бог здоровья — может, еще не одну жизнь спасем, благодаря такой поддержке. Так и напишите: мы поверили в человечество заново!
Напомним: найти информацию о том, как помочь Петру и Галине, можно
Ян
Очаровательный малыш, красавчик и умница, ищем дом и ждет своих хозяев.
Крошка был найден за городом, когда за окном было минус 26. От мороза у него частично отвалились усики, от криков — охрип голос. Конечно, в такой холод, без еды, он бы просто не выжил. Думаем, он дождался спасения только потому, что его грел и опекал папа-кот.
Малыш невероятный красавец. Фото не до конца передают, но шерстка — серебро на белом, абсолютно «вискасный» окрас, глаза — салатовый с янтарным отливом.
Котенок очень умный: лоток был освоен в первый же день, никаких ночных криков и склонностей к уничтожению имущества. Настоящий Актер Актерович: море обаяния и харизмы. И погладиться, и помурчать, и на ручки прийти — это всё умеем. Малыш ценит, что его спасли.
Котенку около 4 месяцев, он приучен к сухому корму и древесному комкующемуся наполнителю. Обработан от паразитов. Прекрасно ладит с другими животными и любит компанию человека.
Мы с радостью передадим малыша ответственным, взрослым людям, которые понимают, что берут в дом не мягкую игрушку для детей. А члена семьи, которого нужно возить на прививки, уделять ему время и внимание, пристально следить за окнами, а лучше — установить сетки, т.к. ребенок активный и прыгучий, как и все здоровые котятки его возраста.
Если всё это вас не смущает, давайте познакомимся:)
Батончик
«Нужно научиться любить себя и свое тело таким, каким его задумала природа — с естественными недостатками и изъянами», — пусть Бенджамин не говорит по-человечески, именно эти слова читаются у него во взгляде каждый раз, когда в миске заканчивается еда.
Вот уже несколько недель я безуспешно пытаюсь замотивировать 10-килограммового, самодостаточного, совершенно довольного собой и своим телом кота сбросить хотя бы несколько кг. На моей стороне рекомендации врачей и куча прочитанных статей о вреде избыточного веса у животных. Со стороны Бенджа выступают последние веяния психологии, а также аргументы из разряда «на моем фоне любая девушка выгодно смотрится!».
Так как договориться у нас пока не получается, Бенджамин временно понижен в звании до Батона. Однако его, похоже, этот факт абсолютно не расстраивает.
И все же жизнь Батона не всегда была легка и беззаботна. Еще месяц назад кот жил на улице в куче листвы рядом с магазином. Если шел дождь или приезжал отлов, неравнодушные люди накрывали его временное пристанище коробкой, а когда опасность миновала — выпускали на свободу. Позже Батон попал к волонтёрам и там разъелся до XL.
Несмотря на свои немаленькие размеры, у Батоны случаются приливы игривого настроения. С координацией порой бывают проблемы и на поворотах Батончика немного заносит, но мебель пока стоит, а когтеточка пользуется спросом на регулярной основе.
В любое время суток Батончик готов жалеться — это самый удивительный, контактный, ласковый и нежный кот.
Мне кажется, все большие вещи в нашей жизни прекрасны — большой горячий шоколад, бигмак с двойной порцией сыра, толстовка оверсайз и, конечно, Батон.
Если вы тоже любите оверсайз и хотите подарить Батончику новый дом, звоните и приходите знакомиться!
Марго
— В ожидании семьи находится и особенная котейка Марго. Зеленоглазая девочка родилась на улице около 8 месяцев назад и благодаря маме черепашьего окраса и папе-рыжику оказалась красиво разукрашена в три цвета.
Из Маргоши прет энергия и любопытство. Поэтому мы ищем для нее семью, которая ведёт активный образ жизни — только вы сможете понять и принять любимые занятия котейки: долго гонять мячики, прыгать и кружиться, пытаясь поймать дразнилку на палочке, находить себе игрушки даже тогда, когда вам кажется, что вы все спрятали. Но в этих забавах есть и плюс — семья Марго будет много смеяться.
Своих людей девочка встречает, провожает и заинтересованно сопровождает по квартире. Также эта кошечка совершенно бесконфликтная в отношениях с другими котами обоих полов: со всеми спокойно и с удовольствием знакомится.
У Маргоши есть только одна особенность. Несмотря на то, что она будет увиваться вокруг ваших ног, когда вы ее кормите, и будет радостно с вами играть, Марго пока боится рук и всячески избегает прикосновений. Но это объяснимо. На улице ее кто-то лишил трети хвоста.
Девочка обработана от паразитов, отлично ладит с лотком (ходит, в том числе, в закрытый лоток-домик). Если вы хотите подарить свою любовь и дом особенной юной кошке, звоните или пишите (viber, telegram).
Кнопочка
— Ищет любящую семью миниатюрная собачка Кнопка. Девочка явно была домашней, но по неизвестным причинам все же попала месяц назад в пункт усыпления.
Кнопке около 3−4 лет и она идеальна для проживания в квартире. Собачка небольшая (весом 10 кг и ростом в холке 37 см), очень спокойная (ничего не портит дома и отлично ладит с другими домашними животными), воспитанная. Девочка приучена к поводку и двухразовому выгулу, кушает сухой корм.
Кнопка полностью здорова. Она прошла все необходимые обработки и вакцинации и уже стерилизована. В скором времени будет также чипирована.
Если вы давно мечтали завести себе небольшого верного друга и доброго компаньона, обязательно позвоните нам:
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После выхода публикации жизнь Петра, Галины и, конечно, их подопечных изменилась. Обычно мы сами отслеживаем судьбу героев, но тут они первыми вышли на связь. Дело в...
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