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В Румынии лыжный инструктор спас группу от медведя и стал звездой Сети
Источник материала: Хартия'97
В Румынии лыжный инструктор спас группу от медведя и стал звездой Сети
Видеохит.
На популярном горнолыжном курорте в Румынии смелость инструктора помогла предотвратить вероятную трагедии после того, как к группе лыжников вышел бурый медведь.
Об этом сообщает
Случай произошел в курортном городе Предял – к десятку лыжников-туристов на склоне вышел бурый медведь и приблизился к ним на расстояние буквально нескольких метров.
Зверь не проявлял агрессии, но лыжный инструктор, который был вместе с группой, понимал, что ситуация может быстро измениться. Он скомандовал людям не двигаться, а сам начал отвлекать медведя на себя и разогнался в направлении от группы, заманивая его за собой и оставаясь на безопасном расстоянии. Через десять минут ситуация закончилась спокойно.
Инструктор сумел заснять все событие на свою камеру. Видеозапись опубликовал Facebook-пользователь Stoica Adrian.
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