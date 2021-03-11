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В Румынии лыжный инструктор спас группу от медведя и стал звездой Сети

11.03.2021 14:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Румынии лыжный инструктор спас группу от медведя и стал звездой Сети

  • 11.03.2021, 14:16
В Румынии лыжный инструктор спас группу от медведя и стал звездой Сети

Видеохит.

На популярном горнолыжном курорте в Румынии смелость инструктора помогла предотвратить вероятную трагедии после того, как к группе лыжников вышел бурый медведь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Случай произошел в курортном городе Предял – к десятку лыжников-туристов на склоне вышел бурый медведь и приблизился к ним на расстояние буквально нескольких метров.

Зверь не проявлял агрессии, но лыжный инструктор, который был вместе с группой, понимал, что ситуация может быстро измениться. Он скомандовал людям не двигаться, а сам начал отвлекать медведя на себя и разогнался в направлении от группы, заманивая его за собой и оставаясь на безопасном расстоянии. Через десять минут ситуация закончилась спокойно.

Инструктор сумел заснять все событие на свою камеру. Видеозапись опубликовал Facebook-пользователь Stoica Adrian.

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