ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Может, уже стоит в Лондон к Румасу, пока не поздно?»

11.03.2021 14:27 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Может, уже стоит в Лондон к Румасу, пока не поздно?»

2
  • 11.03.2021, 14:03
  • 1,364
«Может, уже стоит в Лондон к Румасу, пока не поздно?»

Кадровая чехарда — признак скорого краха системы.

Краткий комментарий к сегодняшним назначениям в силовых ведомствах опубликовал телеграм-канал «Ник и Майк».

Гора в Следственный комитет. Забавно Прокурорский работник с комитетским прошлом, который должен был руководить комиссией по расследованию действий силовиков (выводов которой нас так просили подождать) назначен, на должность руководителя ведомства, чьи действия он должен был расследовать. Правильно, чтобы не выйти в результате следствия на самих себя, нужно все зачистить.

Так что сотрудникам СК следует подготовиться к новым углубленным проверкам и докладу о целесообразности существования самого СК в итоге (хотя это глупое и сложно реализуемое на практике решение).

Самому Носкевичу - остается только ждать. Как пройдет защита (не)написанного им дисcера в новой административно-политической реальности? Куда сошлют послом? Или еще чего похуже? Может, уже стоит в Лондон к Румасу, пока не поздно?

Благодарность за вашу трусость и лояльность - никакая. Подтерлись и смыли в унитаз. Только в народной памяти будут долго храниться ваши юридические перлы и отсутствие офицерской чести.

Синявский в МЧС. Если бы это было связано с попыткой разобраться в мутных схемах Ващенко и его сына, которые добрались, в том числе до БелАЭС, было бы понятно. Но явно же нет.

Пора из МЧС сделать просто «красауцеу». А то проявляли недостаточное рвение с флажками и участию в разгонах. Теперь, наверное, будут устранять упущения. И вообще пора вернуть МЧС в состав внутренних войск – возродим, так сказать, советские традиции.

Солдафонов комментировать не будем. Кроме того, что кадровая чехарда - признак краха.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кадровая чехарда — признак скорого краха системы.
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД не справляется? Лукашенко заявил, что будет использовать армию для подавления протестов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by