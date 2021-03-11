Источник материала: Хартия'97

«Может, уже стоит в Лондон к Румасу, пока не поздно?» 2 11.03.2021, 14:03

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Кадровая чехарда — признак скорого краха системы.

Краткий комментарий к сегодняшним назначениям в силовых ведомствах опубликовал телеграм-канал «Ник и Майк» .

Гора в Следственный комитет. Забавно Прокурорский работник с комитетским прошлом, который должен был руководить комиссией по расследованию действий силовиков (выводов которой нас так просили подождать) назначен, на должность руководителя ведомства, чьи действия он должен был расследовать. Правильно, чтобы не выйти в результате следствия на самих себя, нужно все зачистить.

Так что сотрудникам СК следует подготовиться к новым углубленным проверкам и докладу о целесообразности существования самого СК в итоге (хотя это глупое и сложно реализуемое на практике решение).

Самому Носкевичу - остается только ждать. Как пройдет защита (не)написанного им дисcера в новой административно-политической реальности? Куда сошлют послом? Или еще чего похуже? Может, уже стоит в Лондон к Румасу, пока не поздно?

Благодарность за вашу трусость и лояльность - никакая. Подтерлись и смыли в унитаз. Только в народной памяти будут долго храниться ваши юридические перлы и отсутствие офицерской чести.

Синявский в МЧС. Если бы это было связано с попыткой разобраться в мутных схемах Ващенко и его сына, которые добрались, в том числе до БелАЭС, было бы понятно. Но явно же нет.

Пора из МЧС сделать просто «красауцеу». А то проявляли недостаточное рвение с флажками и участию в разгонах. Теперь, наверное, будут устранять упущения. И вообще пора вернуть МЧС в состав внутренних войск – возродим, так сказать, советские традиции.

Солдафонов комментировать не будем. Кроме того, что кадровая чехарда - признак краха.

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