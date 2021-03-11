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Дом Скрипалей выкупит власть Солсбери

11.03.2021 14:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Дом Скрипалей выкупит власть Солсбери

  • 11.03.2021, 14:01
Дом Скрипалей выкупит власть Солсбери
фото: PA MEDIA

Будет запрещено зарабатывать на истории об отравлении.

Местная власть Солсбери решила выкупить дом бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, где впервые после их отравления нашли остатки нервно-паралитического вещества «Новичок». Об этом сообщает BBC.

Представители власти планируют ремонт дома для того, чтобы продать его потом. Однако в договоре четко прописано, что его нельзя будет использовать только для частного пользования - то есть нельзя будет арендовать.

Также будет запрещено зарабатывать на истории об отравлении. Очевидно, именно поэтому его хотят перестроить.

«В ближайшие месяцы мы отремонтируем и перестроим собственность, чтобы снова использовать ее как дом, и, чтобы защитить местных жителей, мы позаботимся о том, чтобы собственность не использовалась ни для чего, кроме дома», — отметил глава местного совета Филипп Уайтхед.

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Будет запрещено зарабатывать на истории об отравлении.
 
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