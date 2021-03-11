МВД не справляется? Лукашенко заявил, что будет использовать армию для подавления протестов

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Александр Лукашенко назначает военных на новые должности / БЕЛТА

передаёт БЕЛТА его слова. «Это слишком будет явно, и это — третья мировая война, если только так произойдёт. Будут подрывать изнутри. Но мы это уже проходили отчасти. Чуть-чуть нас зацепили с августа после выборов, попробовали на зуб. Зуб сломали. Сейчас на все зубы будут пробовать и будут пробовать изнутри», —БЕЛТА его слова.

«Публично вам говорю: нам, людям военным, придётся защищать свою страну вот отсюда, начиная изнутри. Не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечёт нашу границу и вот тогда мы ружьё возьмём и начнём воевать. Воевать будем отсюда. Вы к этому должны быть готовы».

«Мы должны защитить — не будем говорить о суверенитете, независимости, государстве — это естественно, мы за это деньги получаем (пусть небольшие, но получаем). Мы свои семьи должны защитить. И семьи наших людей. Вот и всё».

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