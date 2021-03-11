|
МВД не справляется? Лукашенко заявил, что будет использовать армию для подавления протестов
Источник материала: UDF
Александр Лукашенко назначает военных на новые должности / БЕЛТА
Александр Лукашенко успокоил военных, что никто не пойдёт на Беларусь группировками войск, как в 1941 году.
«Это слишком будет явно, и это — третья мировая война, если только так произойдёт. Будут подрывать изнутри. Но мы это уже проходили отчасти. Чуть-чуть нас зацепили с августа после выборов, попробовали на зуб. Зуб сломали. Сейчас на все зубы будут пробовать и будут пробовать изнутри», —
Он публично заявил, что военным придётся действовать внутри страны:
«Публично вам говорю: нам, людям военным, придётся защищать свою страну вот отсюда, начиная изнутри. Не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечёт нашу границу и вот тогда мы ружьё возьмём и начнём воевать. Воевать будем отсюда. Вы к этому должны быть готовы».
Напомним, что в августе 2020-го военные Сил спецопераций были использованы против протестующих в Бресте. В результате офицер-спецназовец застрелил местного жителя Геннадия Шутова. Причём суд признал застреленного Шутова виновным.
Между тем, использовать армию белорусские законы позволяют только в случае внешней угрозы или введения военного положения.
Также Лукашенко сообщил, что главная задача перед силовиками — защита своих семей:
«Мы должны защитить — не будем говорить о суверенитете, независимости, государстве — это естественно, мы за это деньги получаем (пусть небольшие, но получаем). Мы свои семьи должны защитить. И семьи наших людей. Вот и всё».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Вы к этому должны быть готовы», - предупредил он.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)