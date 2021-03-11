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Лукашенко: «Чуть-чуть нас зацепили с августа после выборов, попробовали на зуб. Зуб сломали»

11.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Во время кадровых назначений правитель вновь попугал белорусов войной. И призвал военных не ждать войск из-за границы, а воевать начиная изнутри.

— Войны сегодня приобретают иной характер, — констатировал Лукашенко (цитируется по сообщениям пресс-службы главы государства). — Никто на нас группировками наступать не будет, как шли в 1941 году. Потому что обстановка поменялась. Это слишком будет явно, и это — третья мировая война, если только так произойдет. Будут подрывать изнутри. Но мы это уже проходили отчасти. Чуть-чуть нас зацепили с августа после выборов, попробовали на зуб. Зуб сломали. Сейчас на все зубы будут пробовать и будут пробовать изнутри.

Он призвал военных быть готовыми воевать внутри страны.

— Публично вам говорю: нам, людям военным, придется защищать свою страну вот отсюда, начиная изнутри. Не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечет нашу границу и вот тогда мы ружье возьмем и начнем воевать. Воевать будем отсюда. Вы к этому должны быть готовы, — призвал Лукашенко.

 
 
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Во время кадровых назначений правитель вновь попугал белорусов войной.
 
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