«Воевать будем отсюда». Зачем Лукашенко обновляет армейскую верхушку

Современные войны приобретают другой характер, и военным придется защищать свою страну, начиная изнутри, заявил Александр Лукашенко 11 марта, назначая новых руководителей силовых структур.





11 марта Лукашенко назначил генерал-майона Виктора Гулевича начальником Генерального штаба — заместителем министра обороны, генерал-майора Андрея Жука — замминистра обороны, генерал-майора Игоря Демиденко — командующим войсками Западного оперативного командования, генерал-майора Александра Науменко — командующим войсками Северо-Западного оперативного командования.

«Как в 41-м уже не будет…»

«Мир изменился, и под этот изменяющийся мир прогнулась и военная организация. Я не хочу сказать, что в плохом смысле этого слова. Войны сегодня приобретают иной характер», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он считает, что никто не будет «наступать группировками», как в 1941 году, «потому что обстановка поменялась». «Это слишком будет явно, и это третья мировая война, если только так произойдет, — отметил Лукашенко. — Будут подрывать изнутри. Но мы это уже проходили отчасти. Чуть-чуть нас зацепили с августа после выборов, попробовали на зуб. Зуб сломали. Сейчас на все зубы будут пробовать и будут пробовать изнутри».

«Публично вам говорю: нам, людям военным, придется защищать свою страну вот отсюда, начиная изнутри. Не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечет нашу границу, и вот тогда мы ружье возьмем и начнем воевать. Воевать будем отсюда. Вы к этому должны быть готовы», — заявил Лукашенко.

Говоря о сегодняшних назначениях, он подчеркнул, что в течение нескольких месяцев станет ясно, правильно ли осуществлен подбор.

«Потому что мы живем в очень серьезное и необычное время. И это не просто пропаганда. Вы люди из войск непосредственно. А генерал милиции (Вадим Синявский — новый глава МЧС , до этого начальник УВД Гродненского облисполкома. — БелаПАН), так он вообще из Гродно, на передовой. И видит, и знает, что там происходит. Да и Гора ( новый председатель Следственного комитета, в прошлом замгенпрокурора и начальник следственного управления КГБ. — БелаПАН) тоже по своей прежней работе не отдыхал, а хорошо знает ситуацию в стране, да и в этой должности», — заявил Лукашенко.

Он выразил надежду, что выбор новых руководителей не разочарует ни его, ни народ.

«Народ не разочаруется в нас. Потому что мы должны защитить — не будем говорить о суверенитете, независимости, государстве — это естественно, мы за это деньги получаем (пусть небольшие, но получаем). Мы свои семьи должны защитить. И семьи наших людей. Вот и всё. Простая арифметика», — сказал Лукашенко.

Российский фактор

Изменения в кадровом составе Министерства обороны и Вооруженных сил могут быть продиктованы ориентацией на более тесное сотрудничество с Россией. Такое мнение высказал в комментарии для БелаПАН военный эксперт Александр Алесин.





«Я считаю, что это просто желание немножко оживить работу военного ведомства в условиях, когда устанавливаются более тесные союзнические отношения с Российской Федерацией, — предположил Алесин. — У нас подписан совместный план действий вооруженных сил Беларуси и России на пять лет. Кроме того, создаются три совместных учебных центра, в том числе один — под Гродно».

Военный эксперт обратил внимание на то, что в предыдущие годы руководство Беларуси «достаточно сильно противилось созданию каких-то объектов» на территории страны, потому создание совместных учебных центров — это «новое слово в белорусско-российских военных отношениях».

Подобные изменения, по мнению Алесина, свидетельствуют о том, что теперь «будет проводиться согласование усилий не только на стратегическом и оперативно-тактическом уровнях, но и на тактическом уровне — на уровне мелких подразделений будет подготовка к совместным боевым действиям».

«Я полагаю, что столь резкое сближение требует каких-то новых кадров, более динамичных, которые более приспособлены к таким сменам нашей военной политики», — отметил он.

По словам эксперта, прежде Беларусь проводила в военной сфере политику определенного баланса между Востоком и Западом, сохраняя «квазинейтралитет», хотя «в кулуарах говорили об обороне на 360 градусов, когда не исключались возможности того, что при определенных обстоятельствах Российская Федерация может предпринять попытку силового контроля над Беларусью».

«Теперь же, когда руководство Беларуси загнано на Восток, от прежней политики баланса ничего не осталось. И остается более тесное военное сотрудничество с Россией, что и может требовать изменения кадрового состава», — считает Алесин.