Лукашенко назначил новых заместителей главы ГТК, а также согласовал ряд других назначений

Александр Лукашенко 11 марта назначил новых заместителей председателя Государственного таможенного комитета.



Александр Валиев. Фото: gtk.gov.by

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, первым заместителем председателя ГТК назначен Александр Валиев. До этого он занимал пост начальника Минской региональной таможни.

Андрей Большаков и Эдуард Данилович назначены заместителями главы ГТК. Ранее они в структуре ведомства возглавляли соответственно главное управление организации таможенного контроля и главное управление организации борьбы с контрабандой и посттаможенного контроля.

Заместителем управляющего делами президента назначен Антон Краевский — бывший начальник управления экономики управделами.

Также Лукашенко согласовал назначения в ряде министерств, ведомств, районных исполкомов и вузов.

На должность председателя Ивьевского райисполкома назначен Игорь Генец (ранее — заместитель начальника управления внутренних дел Гродненского облисполкома). Бывший председатель Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Лысенко назначен главой Дзержинского райисполкома.

Бывший декан механического факультета Белорусского государственного университета транспорта Артур Путято займет должность ректора Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого. На этом посту он сменит Сергея Тимошина, руководившего вузом с 2007 года.

Ректором Полесского государственного университета назначен Валерий Дунай, до этого занимавший должность первого проректора Института современных знаний имени А.М.Широкова. До этого университет с 2006 года возглавлял доктор экономических наук Константин Шебеко.

Полоцкий государственный университет возглавил бывший первый проректор Гродненского государственного университета имени Я.Купалы Олег Романов. Он сменил в должности ректора Дмитрия Лазовского, руководившего вузом с 2003 года.

Экс-глава главного управления Азии, Африки и Латинской Америки Министерства иностранных дел Николай Борисевич занял пост заместителя министра иностранных дел.

Генеральным консулом Беларуси в Дубае (ОАЭ) стал Евгений Лазарев.

На должность заместителя министра по налогам и сборам назначен бывший начальник главного управления методологии налогообложения министерства Игорь Скринников.

Бывшая заместитель председателя комитета экономики Миноблисполкома Татьяна Бранцевич стала заместителем министра экономики.

Кандидатура бывшего главы проектного научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия «НИИ Белгипротопгаз» Дениса Мороза согласована на должность заместителя министра энергетики.

Пост заместителя министра юстиции занял Сергей Калиновский, ранее — начальник главного управления юстиции Брестского облисполкома.

На должность первого заместителя председателя Государственного комитета по стандартизации назначен бывший заместитель руководителя этого ведомства Дмитрий Барташевич.

Анатолий Шаршун назначен директором департамента по ценным бумагам Министерства финансов. До этого он работал в должности заместителя руководителя этого департамента.

Первым заместителем начальника Белорусской железной дороги назначен Петр Дулуб — экс-начальник службы перевозок управления БЖД.