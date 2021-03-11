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Сотрудник EA продавал редкие карточки FIFA 21 Ultimate Team за $2500

11.03.2021 14:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Electronic Arts начала расследование по факту публикации рядом изданий информации о том, что неназванные сотрудники EA, возможно, торговали редкими карточками FIFA 21 Ultimate Team в обход стандартной процедуры. Обычно такие карточки можно найти в комплектах, которые приобретают геймеры. Выручка от режима Ultimate Team, в котором поклонники серии могут создавать свои команды мечты, составила $1,49 млрд.

В сети появилась информация, подкрепленная скриншотами и видео, авторы которой утверждают о «черном рынке» карточек. Их якобы продают напрямую вне комплектов за наличные: цены могут варьироваться в диапазоне от $900 до $2,5 тыс. — никакого рандома.

Самыми дорогостоящими карточками являются те, которые открывают доступ к легендам футбола уровня Пеле, Роналдо или Зидана. Кто именно ведет подпольную торговлю, пока неизвестно, однако EA начала расследование: во-первых, она теряет деньги, во-вторых, подобная практика негативно сказывается на репутации компании.

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Компания Electronic Arts начала расследование по факту публикации рядом изданий информации о том, что неназванные сотрудники EA, возможно, торговали редкими карточками FIFA...
 
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