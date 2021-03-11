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Весна отменяется. Завтра — сильный ветер и метель

11.03.2021 14:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Синоптики немного передумали: завтра резко изменится погода, белорусов ждет оранжевый уровень опасности. Во многих районах усилится ветер — порой до 22 м/с, сообщает Белгидромет. Завтра мы снова увидим снег, дождь, метель — привычную зиму последних лет.

Местами будет сыпать сильный снег и бушевать метель, на дорогах — гололедица.

Ночью будет от нуля до 6 мороза, днем тоже большая разбежка: от минус 2 по востоку до 8 градусов тепла по юго-западу.

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Синоптики немного передумали: завтра резко изменится погода, белорусов ждет оранжевый уровень опасности. Во многих районах усилится ветер — порой до 22 м/с,...
 
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