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Весна отменяется. Завтра — сильный ветер и метель
Источник материала: Onliner
Синоптики немного передумали: завтра резко изменится погода, белорусов ждет оранжевый уровень опасности. Во многих районах усилится ветер — порой до 22 м/с, сообщает Белгидромет. Завтра мы снова увидим снег, дождь, метель — привычную зиму последних лет.
Местами будет сыпать сильный снег и бушевать метель, на дорогах — гололедица.
Ночью будет от нуля до 6 мороза, днем тоже большая разбежка: от минус 2 по востоку до 8 градусов тепла по юго-западу.
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