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Американцы представили очень необычный электрический пикап

11.03.2021 14:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Американская компания Canoo, ранее известная как Evelozcity, уже несколько лет анонсирует свои будущие модели. Вчера прошла виртуальная презентация электрического пикапа, который пока еще не получил официального названия.

Американцы представили очень необычный электрический пикап

Модель выполнена в духе минивэна, который американцы презентовали в сентябре 2019 года. У новинки более «мускулистые» бамперы и увеличенный (по сравнению с вэном) дорожный просвет. На машину поставили 18-дюймовые колесные диски и внедорожную резину. Пока прототип показан только на рендерах, и даже американские журналисты не имеют «доступа к телу», чтобы провести подробный обзор.

Американцы представили очень необычный электрический пикап

Кроме необычного дизайна, пикап имеет несколько интересных особенностей. Например, задний откидной борт можно превратить в платформу, увеличивающую длину грузового отсека до 243 см. Борты откидываются также по бокам. В передней части имеется небольшой багажник с шестью розетками и USB-выходами.

Американцы представили очень необычный электрический пикап

У машины продвинутая система освещения и бесчисленное количество различных аксессуаров, которые собирается продавать производитель. Здесь и короб для грузового отсека, и палатка на крышу, и всевозможные дополнительные системы хранения. Для пикапа предусмотрена силовая установка с двумя двигателями суммарной отдачей 600 л. с. и 746 Н·м. Запас хода — 332 км. Грузоподъемность — 816 кг. Первые поставки планируются в начале 2023 года.

Американцы представили очень необычный электрический пикап
Американцы представили очень необычный электрический пикап
Американцы представили очень необычный электрический пикап
Volkswagen Amarok I Highline, 2012 г.в., 213 000 км
черный, пикап, дизель 2 л, автоматическая, полный привод
50 273 р.
19 300$ / 16 240€
Volkswagen Amarok I, 2013 г.в., 135 000 км
серебристый, пикап, дизель 2 л, механическая, полный привод
46 953 р.
18 000$ / 15 147€
Volkswagen Amarok I Highline, 2013 г.в., 95 333 км
коричневый, пикап, дизель 2 л, автоматическая, полный привод
65 120 р.
25 000$ / 21 036€
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Американская компания Canoo, ранее известная как Evelozcity, уже несколько лет анонсирует свои будущие модели. Вчера прошла виртуальная презентация электрического...
 
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