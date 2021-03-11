Американцы представили очень необычный электрический пикап

Источник материала: Onliner

Американская компания Canoo, ранее известная как Evelozcity, уже несколько лет анонсирует свои будущие модели. Вчера прошла виртуальная презентация электрического пикапа, который пока еще не получил официального названия.





Модель выполнена в духе минивэна, который американцы презентовали в сентябре 2019 года. У новинки более «мускулистые» бамперы и увеличенный (по сравнению с вэном) дорожный просвет. На машину поставили 18-дюймовые колесные диски и внедорожную резину. Пока прототип показан только на рендерах, и даже американские журналисты не имеют «доступа к телу», чтобы провести подробный обзор.





Кроме необычного дизайна, пикап имеет несколько интересных особенностей. Например, задний откидной борт можно превратить в платформу, увеличивающую длину грузового отсека до 243 см. Борты откидываются также по бокам. В передней части имеется небольшой багажник с шестью розетками и USB-выходами.





У машины продвинутая система освещения и бесчисленное количество различных аксессуаров, которые собирается продавать производитель. Здесь и короб для грузового отсека, и палатка на крышу, и всевозможные дополнительные системы хранения. Для пикапа предусмотрена силовая установка с двумя двигателями суммарной отдачей 600 л. с. и 746 Н·м. Запас хода — 332 км. Грузоподъемность — 816 кг. Первые поставки планируются в начале 2023 года.











