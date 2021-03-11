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Глава КС: В ближайшее время появится комиссия для подготовки поправок в Конституцию

11.03.2021 14:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В ближайшее время будет создана комиссия для подготовки поправок в Конституцию, сообщил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

"В ближайшее время она будет образована. Это прерогатива главы государства. А дальше уже конституционная комиссия будет осуществлять свою деятельность публично, и граждане будут иметь возможность также вносить свои предложения", - отметил Миклашевич, которого цитирует БелТА.

Он сказал, что значимые предложения граждан будут рассматриваться этой комиссией. "И будет решаться вопрос о возможном включении тех или иных предложений в обновленную Конституцию", - сказал он.

 
 
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В ближайшее время будет создана комиссия для подготовки поправок в Конституцию, сообщил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.
 
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