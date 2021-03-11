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Глава НАН Беларуси назвал "фейками" слухи о повышении радиационного фона вблизи БелАЭС

11.03.2021 14:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Академии наук Беларучи Владимир Гусаков опроверг информацию о повышении радиации в районе БелАЭС.




"Это просто фейки", - заявил он на пресс-конференции в Минске в четверг.

Гусаков заверил, что распространившаяся в интернете информация о якобы превышении радиационного фона в районе БелАЭС, не соответствует действительности.

"Никакие сбои на станции не происходят. Происходят плановые остановки…, отрабатываются разные режимы работы. Поэтому станция работает в установленном нормальном режиме", - заверил глава НАН Беларуси.

Он также заверил, что Академия наук обеспечивает полное сопровождение работ на БелАЭС от пуска первого энергоблока.

"У нас под научным контролем все этапы строительства, создания и пуска. Хочу успокоить, что никаких экстраординарных случаев там не происходит, все в нормальном технологическом режиме", - отметил он.

Несколькими днями ранее информацию о якобы сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС опровергли в Минэнерго. "Система функционирует в штатном режиме. На первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации", - заявили в ведомстве. Там добавили, что радиационный фон в районе станции в норме.
 
Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".
 
Теги: Минск
 
 
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Глава Академии наук Беларучи Владимир Гусаков опроверг информацию о повышении радиации в районе БелАЭС.
 
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