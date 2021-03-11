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Oops! Доллар упал до минимума за 20 дней
Источник материала: Партизан
Стоимость корзины валют осталась на минимуме за две с половиной недели, т. к. снижение доллара на торгах БВФБ было компенсировано ростом евро и российского рубля.
Предыдущие четыре дня белорусский рубль к валютной корзине укреплялся.
Курс доллара упал сразу на 0,0116 BYN до 2,5932 BYN/USD — минимума почти за три недели.
Доллар дешевеет уже третий день. Общие потери американца составили 0,0173 BYN.
Курс евро подрос на 0,0024 BYN до 3,0981 BYN/EUR и покинул минимум за 48 дней. За предыдущие четыре дня стоимость евро рухнула на 0,0572 BYN.
С начала месяца курс евро обвалился уже на 0,0681 BYN.
Курс российского рубля вырос на 0,0082 BYN до 3,5280 BYN/100 RUB.
Рубль РФ дорожает третий день и подбирается к максимуму за полгода.
Центробанк России
Рубль РФ продолжает укрепление к доллару и евро на торгах в Москве. Так, за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара упал на 54 копейки до 73,4996 российских рублей — минимума за две недели.
Средневзвешенный курс евро снизился всего на 10 копеек до 87,86 российских рублей — минимума больше чем за полгода.
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Стоимость корзины валют осталась на минимуме за две с половиной недели, т. к. снижение доллара на торгах БВФБ было компенсировано ростом евро и российского рубля.
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