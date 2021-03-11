Александр Лукашенко возглавил рейтинг доверия белорусским политикам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси подвели итоги масштабного социологического опроса. Своим мнением поделились почти 10 тысяч белорусов в 108 населенных пунктах. Как заверяют организаторы, ошибка выборки не превышает 2,5%, передает телеканал «МИР 24».

Александр Лукашенко возглавил рейтинг политиков, которым больше всего доверяют белорусы. Его кандидатуру назвали 66,5 процентов опрошенных. Экс-претендент на президентский пост Виктор Бабарико набрал всего 2,5%. Чуть больше процента у других лидеров оппозиции – Светланы Тихановской и Павла Латушко.

Подавляющее большинство опрошенных высказалось против акций протеста, которые проходили в стране после президентских выборов 9-го августа прошлого года. Почти 72,5 процента. «За» – только шесть.

Основными достижениями и ценностями белорусы назвали порядок и стабильность, суверенитет, уровень оказания медицинских услуг и качество продуктов питания.

В опросе также изучили мнение белорусов о внешней политике. Более 70% высказались за взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Далее с большим отрывом расположились Евросоюз, Китай, Евразийский экономический союз и Соединенные Штаты Америки.

Из зарубежных политиков больше всех вызывают доверие лидеры Китая и России, а вот президенты Латвии и Литвы расположились на последних местах рейтинга.

Отметим, Александра Лукашенко большинство опрошенных также назвали человеком года. Вслед за ним расположились врачи и защитники правопорядка.