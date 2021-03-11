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Разрешат ли рыбачить в самом рыбном месте Немана, пояснила охрана природы
11.03.2021 14:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 11 мар – Sputnik. Участок Немана в Гродно, ставший местом самой массовой рыбалки минувшей зимой, не станут вносить в список запрещенных мест для зимней ловли рыбы, но возьмут на особый контроль, так охрана природы ответила на запрос гродненской экологической организации.
История с самым рыбным местом началась в конце февраля, когда гродненцы заметили
Председатель общественной организации "Экомониторинг" Евгений Филимонов написал обращения в местные органы власти с просьбой разобраться в ситуации и не допустить, чтобы варварское поведение рыбаков повторилось. В частности, он обратил внимание, что участок Немана у речного порта можно считать так называемой зимовальной ямой, куда рыба уходит на зиму и может стать легкой добычей. Филимонов предложил ввести полный запрет на любительское рыболовство в указанном месте.
Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды рассмотрел обращение и прислал ответ.
"Местные исполнительные и распорядительные органы или специально уполномоченные ими юридические лица за счет средств местных бюджетов выявляют и охраняют места нереста рыбы и ее зимних концентраций (зимовальных ям). В предыдущие годы массового скопления рыбы в районе речного порта на реке Неман в Гродно в зимний период не наблюдалось", – говорится в ответе.
Также добавляется, что данный участок Немана взят на особый контроль заинтересованными службами. В случае, если ситуация февраля 2021 года повториться, будут приниматься предусмотренные законом меры.
Напомним, что массовая рыбалка на затоне у речного порта в Гродно длилась несколько дней. После появления публикаций в СМИ гродненские спасатели службы ОСВОД
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