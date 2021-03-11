Разрешат ли рыбачить в самом рыбном месте Немана, пояснила охрана природы

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 11 мар – Sputnik. Участок Немана в Гродно, ставший местом самой массовой рыбалки минувшей зимой, не станут вносить в список запрещенных мест для зимней ловли рыбы, но возьмут на особый контроль, так охрана природы ответила на запрос гродненской экологической организации.

История с самым рыбным местом началась в конце февраля, когда гродненцы заметили небывалую активность рыбаков на небольшом участке льда возле речного порта на Немане. Здесь одновременно находилось не менее сотни человек. Они ловили скопившуюся подо льдом рыбу, которая, со слов очевидцев, буквально кишела в небольшом затоне, а рыбаки таскали улов мешками.

Председатель общественной организации "Экомониторинг" Евгений Филимонов написал обращения в местные органы власти с просьбой разобраться в ситуации и не допустить, чтобы варварское поведение рыбаков повторилось. В частности, он обратил внимание, что участок Немана у речного порта можно считать так называемой зимовальной ямой, куда рыба уходит на зиму и может стать легкой добычей. Филимонов предложил ввести полный запрет на любительское рыболовство в указанном месте.

Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды рассмотрел обращение и прислал ответ.

"Местные исполнительные и распорядительные органы или специально уполномоченные ими юридические лица за счет средств местных бюджетов выявляют и охраняют места нереста рыбы и ее зимних концентраций (зимовальных ям). В предыдущие годы массового скопления рыбы в районе речного порта на реке Неман в Гродно в зимний период не наблюдалось", – говорится в ответе.

Также добавляется, что данный участок Немана взят на особый контроль заинтересованными службами. В случае, если ситуация февраля 2021 года повториться, будут приниматься предусмотренные законом меры.

Напомним, что массовая рыбалка на затоне у речного порта в Гродно длилась несколько дней. После появления публикаций в СМИ гродненские спасатели службы ОСВОД ликвидировали самое рыбное место – лед на реке срезали под охраной милиции. В организации поясняли, что сделали это для безопасности горожан. Толщина льда составляла около 12 сантиметров, но он был весь просверлен лунками и мог не выдержать массовое скопление людей.

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