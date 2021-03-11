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Авдонин: сейчас нельзя допустить ослабления белорусского рубля

11.03.2021 14:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

валюты и корректировке инфляционных ожиданий в Беларуси в течение 2021 года рассуждает экономист, эксперт БИСИ Алексей Авдонин. " data-rubric="radio" data-rubric-url="/radio/" data-rubric-title="Радио" data-rubric-subtitle="Радио. Подкасты и стримы из студии радио Sputnik Беларусь" data-subscribe-itunes="" data-subscribe-googlepodcasts="" data-subscribe-tunein="" data-subscribe-castbox="" data-subscribe-soundstream="" data-subscribe-rss="https://sputnik.by/export/itunes/rss2/radio.xml" data-subscribe-ria="" data-podcast="">
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Авдонин: сейчас нельзя допустить ослабления белорусского рубля

Нужно четко понимать первопричины повышения цен,  которые сказались и на ускорении инфляции, отмечает собеседник Sputnik. В соответствии с пояснениями Нацбанка и Белстата, основным фактором стало изменение НДС на лекарства и иные товары , которое косвенно и привело к увеличению цен. В том числе, увеличились цены на услуги, что спровоцировало совокупный рост инфляционных показателей. 

© Photo : Финансовая группа "Калита финанс"
Аналитик: нас ожидает десятилетний рост цен на еду, топливо и металлы

По словам эксперта, это объективные процессы, связанные не с резким возникновением дефицита на ту или иную продукцию, что как результат сказалось на росте цен. "Наоборот, первопричиной являются косвенные налоги. НДС, который уплачивается через приобретение товаров и услуг и как результат, естественно, сказывается на повышении совокупной инфляции", ― говорит Авдонин.

Кроме того на инфляцию оказал давление о постепенное "копеечный" рост цен на топливо, а цена на топливо, как известно, закладывается в себестоимость всех товаров и услуг, которые производятся предприятиями. Поэтому здесь свою роль сыграли многие факторы, которые привели к тому, что темпы роста цен увеличились, говорит экономист.

"Чтобы обеспечить темпы роста цен в приемлемом формате от 5 до 10 %, однозначно надо проводить определенные мероприятия в банковской, финансово-кредитной сфере, и одновременно в сфере производства товаров и услуг для того, чтобы сохранить этот баланс и не привести к необоснованному ослаблению белорусского рубля", ― рассуждает Авдонин.

Инфляция ― это всегда снижение платежеспособности национальной валюты, вот этого допустить ни в коем случае нельзя, нужно сохранить платежеспособность в допустимых пределах 5-7% годовой инфляции, добавляет он.

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Теги: Курсы валют
 
 
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О реальных причинах роста цен, падении платежеспособности национальной валюты и корректировке инфляционных ожиданий в Беларуси в течение 2021 года рассуждает...
 
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