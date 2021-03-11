Еще один банк начал выдавать кредиты на жилье. Его можно взять как на новостройки, так и не «вторичку»

Источник материала: Tut.by

Приорбанк с 11 марта возобновил выдачу кредитов на недвижимость. Банк предлагает 3 варианта — как на новостройки, так и на жильем на вторичном рынке. Процентная ставка привязана к ставке рефинансирования и сейчас составляет 14,68% годовых. Напомним, ранее кредит на жилье начал выдавать Беларусбанк.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Сейчас Приорбанк предлагает 3 кредитам на жилье на общих основаниях — «Строительство под залог», «Покупка под залог», «Дружная семья». Первый — под новостройки, остальные два — как для первичного рынка, так и вторичного.

Во всех случаях срок кредитования — до 5 лет, процентная ставка — 14,68% годовых, она привязана к ставке рефинансирования (ставка +6,93 процентных пункта). Как минимум 20% стоимости жилья придется внести из собственных средств. Сумма кредита во всех трех случаях — от 10 до 373,5 тысячи рублей.

Кредиты «Строительство под залог» и «Дружная семья» предполагают платежи на уменьшение, а «Покупка под залог» — равными долями.

Все 3 варианта предполагают залог недвижимости, страховку недвижимости, поручительство супругов (а при «Дружной семье» возможно еще и поручительство близких родственников, в том числе родителей, детей). «Ваши родственники могут помочь вам взять кредит на покупку жилья под залог и поручительство. Доход поручителей будет учтен при расчёте максимальной суммы кредита», — уточняют в банке касательно кредита «Дружная семья».

Кто может взять кредит

Кредит могут выдать тем, кому от 22 до 60 лет (на момент окончания кредитного договора возраст не должен превышать 65 лет). Минимальный уровень среднемесячного дохода за последние полгода должен быть не меньше 465 рублей в месяц, а стаж работы — не менее 6 месяцев. «Соответствие данному требованию характеризует вас как надежного и платежеспособного кредитополучателя», — уточняют в банке касательно стажа работы от 6 месяцев.

Можно ли получить кредит на строительство дома

— Мы осуществляем кредитование приобретения и строительство квартир в многоквартирном жилом доме, блокированном жилом доме, а также кредитование приобретения индивидуальных жилых домов. Кредитование строительства индивидуальных жилых домов Приорбанк не осуществляет, — отмечают в банке.

Напомним, ранее Беларусбанк в феврале ввел кредит «Ипотека Экспресс». Его предоставляют на покупку жилых помещений на срок до 20 лет. Размер кредита — до 100% стоимости приобретаемого жилья. Однако процентная ставка кусается — 21% годовых.