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Как «космический корабль»: на подходе новый минивэн Hyundai Staria

11.03.2021 15:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Похоже, что несмотря на бум кроссоверов и SUV, в Hyundai по-прежнему верят и в минивэны — сегодня корейский производитель рассекретил некоторые данные о новом однообъемнике под названием Staria. Анонс компания сопроводила тизерными изображениями машины.


Как гласит официальная легенда, название Staria образовано из слов «Star» («звезда» в переводе с английского) и «Ria» (длинная узкая полоса воды, которая образуется в долине реки во время разлива). Внешне Staria отличается горизонтальной полоской дневных ходовых огней и расположенному под ней блоком головных фар, большой площадью остекления, изогнутым силуэтом, а также четкими, обтекаемыми формами кузова и короткими свесами — дизайн экстерьера, по словам разработчиков, призван вызывать ассоциации с космическим кораблем.


При этом на обнародованных снимках демонстрируется топовая модификация Staria Premium, которая будет отличаться самой роскошной отделкой, передними креслами с подлокотниками и раздельными сиденьями второго ряда с подставками для ног.


Увы, никакой технической информации корейцы не предоставили. По предварительной информации, по шасси и основным узлам Staria окажется унифицированной с Kia Carnival четвертого поколения.


Не исключено, что Staria в модельном ряду марки придет на смену микроавтобусу H-1. Больше информации об особенностях нового минивэна Hyundai обещает раскрыть в ближайшие недели.

 
 
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В Hyundai по-прежнему верят и в минивэны - сегодня корейский производитель рассекретил некоторые данные о новом однообъемнике под названием Staria.
 
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