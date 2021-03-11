Ольга Бузова рассказала о своем отношении к изменам

Источник материала: Tut.by

Ольга Бузова уже один раз побывала в браке и пережила ряд неудачных романов. Так случилось, что практически все отношения певицы потерпели крах из-за мужского обмана. Сама же певица, по ее признанию, всегда была верна возлюбленным, об этом она рассказала в интервью «Собеседнику».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Мне 35 лет, у меня было не много отношений, но все они были длительными. Я ни разу в этой жизни не изменяла. И даже мысли о том, чтобы это сделать, у меня никогда не было», — рассказала Бузова.

Ольга не понимает, почему большинство мужчин считает: мол, сходить налево — это вполне нормальная тенденция. По ее мнению, таким образом они проявляют неуважение к женщине, с которой живут. «Когда ты любишь, ты не имеешь права на это. Ты не можешь причинить боль партнеру. Ты и себе причиняешь боль, если делаешь это. Измена и любовь — вещи несовместимые. Выбирая между свободой в отношениях и верностью, я выбираю верность», — подчеркнула Ольга.

Сама исполнительница хита «Мало половин» познала, что такое предательство, когда жила с Дмитрием Тарасовым. Их брак распался, когда футболист начал заводить связи на стороне. По слухам, уже тогда он тайно встречался с моделью Анастасией Костенко.

Сегодня личная жизнь Ольги по-прежнему не cкладывается. Недавно она рассорилась с Давидом Манукяном, обвинив его в изменах. О том, что именно произошло, экс-возлюбленные предпочитают не рассказывать.