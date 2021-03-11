|
Ольга Бузова рассказала о своем отношении к изменам
Источник материала: Tut.by
Ольга Бузова уже один раз побывала в браке и пережила ряд неудачных романов. Так случилось, что практически все отношения певицы потерпели крах из-за мужского обмана. Сама же певица, по ее признанию, всегда была верна возлюбленным, об этом она
«Мне 35 лет, у меня было не много отношений, но все они были длительными. Я ни разу в этой жизни не изменяла. И даже мысли о том, чтобы это сделать, у меня никогда не было», — рассказала Бузова.
Ольга не понимает, почему большинство мужчин считает: мол, сходить налево — это вполне нормальная тенденция. По ее мнению, таким образом они проявляют неуважение к женщине, с которой живут. «Когда ты любишь, ты не имеешь права на это. Ты не можешь причинить боль партнеру. Ты и себе причиняешь боль, если делаешь это. Измена и любовь — вещи несовместимые. Выбирая между свободой в отношениях и верностью, я выбираю верность», — подчеркнула Ольга.
Сама исполнительница хита «Мало половин» познала, что такое предательство, когда жила с Дмитрием Тарасовым. Их брак распался, когда футболист начал заводить связи на стороне. По слухам, уже тогда он тайно встречался с моделью Анастасией Костенко.
Сегодня личная жизнь Ольги по-прежнему не cкладывается. Недавно она рассорилась с Давидом Манукяном, обвинив его в изменах. О том, что именно произошло, экс-возлюбленные предпочитают не рассказывать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она утверждает, что сама никогда не изменяла.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)