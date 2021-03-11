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Хозяин дома рассказал о «самом классном» варианте канализации, если нет центральной

11.03.2021 15:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если хотите построить дом, то, скорее всего, вам самому придется вникать во многие технические моменты, в том числе касаемые обустройства инженерии. К примеру, какой и почему тип канализации выбрать. Своим опытом изучения этих вопросов поделился Павел — владелец уже построенного дома.


Фото предоставил Павел

У Павла участок, как и у многих владельцев загородной недвижимости, с глинистой почвой. Дом — деревянный, площадью 150 квадратных метров. Живет Павел один. Какую канализацию с такими исходными данными можно выбрать?

Варианты канализации

Павел говорит, что самым крутым вариантом, конечно же, была бы центральная канализация. Но его деревню такие блага цивилизации не коснулись. Практически у всех соседей и вовсе «биотуалет», сделанный своими руками.

Распространенное на частных подворьях решение — канализация из железобетонных колец. Павла такой вариант не привлек, так как регулярно пришлось бы вызывать ассенизатор. Но была еще одна существенная причина отказа от колец.

— Если на участке глина, то когда начинается таяние снега, уровень грунтовых вод повышается, канализация затапливается. Откачивать бесполезно — вода все равно придет. Видел такое у знакомого — весной он вынужден какое-то время не жить в доме, потому что пользоваться канализацией становится невозможно.

К тому же у Павла скважина, откуда поступает питьевая вода, находится рядом с домом, и делать недалеко канализацию из колец мужчина не стал, опасаясь заражения питьевой воды сточными водами.

В итоге домовладелец остановился на станции биологической очистки, иными словами — септике.


Фото предоставил Павел

Станция биологической очистки — на практике

Павел говорит, что это самый классный, но и самый дорогой вариант канализации. Что она собой представляет?

— В землю закопана большая емкость, разделенная внутри на секции. В одну секцию прилетает все подряд, и там оседают фракции, которые превращаются в ил и требуют откачки раз в год. Далее из первой секции жидкость попадает в следующий отсек, где работают бактерии, а после перетекает в отстойник. Из него жидкость (уже в виде технической воды) с помощью насоса забирается наверх и в итоге попадает в емкость (из нее беру воду для полива огорода). Есть и другие способы водоотведения.

Мужчина объясняет: система непростая. В нее, к примеру, надо подавать воздух, для чего ставят компрессор. Еще одна особенность — в септике живут бактерии.

— Бактерии «переваривают» все, что попадает в канализацию, включая крупные фракции. На выходе имеем стоки, очищенные до уровня технической воды, которая не имеет запаха.


Фото предоставил Павел

Павел предупреждает об одном нюансе: при использовании агрессивной бытовой химии (например, для чистки унитаза) бактерии можно убить. Поэтому владельцам станции биологической очистки придется пользоваться более мягкими средствами.

И еще. К септику постоянно должно подаваться электричество. Оно требуется для работы насоса и компрессора.

— Если электричества в доме нет, канализацией я пользоваться не могу. Да и воды у меня не будет: ее подает насос, который тоже работает от сети. А вообще, система может перенести отсутствие электричества несколько дней.


Фото предоставил Павел

Что почем?

Павел установил септик около года назад. За монтаж системы заплатил 825 рублей. Сама станция и комплектующие стоили 3244 рубля.

— Удовольствие недешевое!


Фото предоставил Павел

От чего может зависеть стоимость станции биологической очистки? Павел говорит, что во многом — от количества проживающих в доме людей.

— Моя канализация рассчитана на 6−8 человек. Брал с запасом.


Фото предоставил Павел

Он резюмирует: если на участке глина, то вариантов обустройства канализации немного.

— Кроме типа грунта надо учитывать и уровень грунтовых вод, близость питьевой воды. По-моему, септик — это оптимально. Один раз заплатил и забыл о возможных неудобствах, которые могут быть с кольцами.

 
 
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О своей канализации - станции биологической очистки - рассказал домовладелец.
 
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