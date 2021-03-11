Поротников: «Если бы моя фамилия была Носкевич, я бы на всякий случай поехал в гости к Румасу в Лондон»

Источник материала: Салiдарнасць

Станет ли отставка главы СК последней или стоит готовиться к «чистке» всей верхушки власти?





— На самом деле, слухи об отставке главы Следственного комитета ходили давно. Во всяком случае, причиной точно стала не выслуга лет, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политолог, руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников. — В таком случае остается два варианта для Носкевича — хороший и плохой. Либо он уходит по состоянию здоровья, хоть это и очень редко бывает, Лукашенко просто так не отпускает даже с очень серьезными проблемами. Либо тот вариант, который изначально обсуждался, — за какие-то проявления нелояльности структуре.

Например, вопросы могут быть связаны еще с августом-сентябрем. Мы же не знаем, какие дискуссии шли внутри власти в этот момент, как себя вел Следственный комитет, какую позицию занимал. Может быть, он (Носкевич) сказал что-то, что не понравилось, но тогда решили сор из избы не выносить, а убрать его сейчас.

Поскольку система закрыта, мы плохо понимаем, что там происходит. Допустим, насколько к этой отставке могли быть причастны, например, Сергеенко или Кочанова, вообще, чей человек Носкевич или сам по себе?

Стало известно, что новым главой СК стал выходец из КГБ, бывший заместитель генпрокурора Дмитрий Гора.

— По личности приемника мы можем судить о том, кем или чем вызвано недовольство. Если этот человек из другой системы, то это означает недовольство и отсутствие доверия к СК как к таковому, не персональное к Носкевичу, а недоверие вообще на уровне системы.

Но, честно говоря, если бы моя фамилия была Носкевич, я бы на всякий случай поехал в гости к Румасу в Лондон на месяц-два. Думаю, что сейчас он будет под очень плотным колпаком, потому что в силу общей нервозности обстановки и в силу того, что его бывшему работодателю везде мерещатся заговоры, враги и предатели, то Беларусь в принципе для него не самое безопасное место, даже если у него нет никаких амбиций и он ничего не планирует делать, — не исключает подобного развития событий политолог.

— А насколько вероятны другие громкие отставки?

— Вероятны. Я думаю, что чистка бюрократического аппарата, по крайней мере, верхушки, будет вызвана целым рядом причин. В первую очередь, тем, что Лукашенко будет стремиться не допустить формирования альтернативных центров влияния внутри аппарата, то есть, среди людей, которым он лично обязан, которые, считает, спасли его каким-то образом.

Другой вопрос, что делать это можно по-разному. Можно поехать послом в Таджикистан, а можно выйти на улицу и уехать в Лондон к Румасу.

— А можно попасть на Окрестина?

— Такая перспектива зависит от того, сколько у тебя там (во власти) друзей и как быстро они смогут тебя предупредить, чтобы ты успел проскочить пограничный контроль за несколько часов до того, как за тобой придут. Но эта перспектива спорная, потому что при всех своих странностях Лукашенко — человек благодарный, я неоднократно слышал, что он как бы помнит добро и даже если после человек, с его точки зрения, повел себя не так, общение прекращается, но «конверты» на проживание он получает регулярно.

Однако в данном случае ситуация может быть такова, что он настолько не уверен в устойчивости собственных позиций, что просто будет стремиться не допустить формирования вокруг себя любого круга лиц, которые, с его точки зрения, имеют потенциал для того, чтобы бросить ему вызов. Причем это может быть исключительно его субъективное восприятие, которое не будет иметь никаких объективных предпосылок.

— Значит ли это, что бояться нужно всем?

— Да, поскольку это его субъективное мнение и просчитать его никак невозможно. Хоть, скажем, сам Носкевич и знает, чем можно объяснить его отставку, очевидно, что это и многие другие решения сейчас принимаются ситуативно, субъективно обусловлены. Это не какая-то стратегия, а какая-то нервозность.

— В такой ситуации правила очевиды: кто кого первый уберет…

— С одной стороны, люди, которые в общем-то повязаны с тобой очень нехорошими делами, они, по идеи, верны, потому что их свобода зависит от твоей свободы, от сохранения твоего статуса. С другой стороны, если ты исходишь из того, что ты свой статус теряешь и не сможешь больше отдавать им приказы, то эти же люди заинтересованы в том, чтобы ты замолчал раз и навсегда.

Они останутся в каком-то виде, а тебя-то уже не будет, но ты много знаешь. А если еще учесть, что язык у тебя без костей и ты склонен преувеличивать, перекладывать ответственность на других…

Да, наступает момент, когда преимущество у того, кто имеет возможность нанести удар первым.