Тихановская назвала окончательное обвинение супругу личной местью Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская считает расправой обвинения, выдвинутые Следственным комитетом против ее супруга Сергея Тихановского.



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«Обвинения Сергею — это не суд, а расправа. Судьям, следователям и прокурорам, которые собирали это дело, хочу сказать: я понимаю, что при том режиме вы уже ничего не решаете. Но вашими руками сейчас совершают личную месть — месть человеку, который стал настоящим лидером белорусов», — цитирует Тихановскую ее пресс-служба.

По словам экс-кандидата в президенты, Сергей Тихановский «не сдается и не сдастся». «Он знает, что белорусы продолжают борьбу, и понимает, что все, кто прошел через политические приговоры и преследования, будут реабилитированы», — отметила она.

Тихановская сообщила, что супруг передает послания детям, пишет сценарии для фильмов о Беларуси и «остается свободным духом человеком в любых условиях». «Я знаю: он хочет, чтобы мы не останавливались. И мы не остановимся, пока не добьемся освобождения всех политзаключенных», — заявила она.

11 марта Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского. Ему предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 293 (организация массовых беспорядков, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы), ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды — до 12 лет лишения свободы); ч. 2 ст. 191 (воспрепятствование работе ЦИК — до трех лет лишения свободы); ч. 1 ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, — до трех лет лишения свободы).

Сергей Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Это произошло после инцидента с участием милиционеров, один из которых упал. Инцидент был снят на видео, и из этого ролика очевидно, что происшествие спровоцировала неизвестная женщина.

26 февраля Тихановскому продлили срок содержания под стражей до конца апреля.