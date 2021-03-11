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Тихановская назвала окончательное обвинение супругу личной местью Лукашенко
Источник материала: Навiны
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская считает расправой обвинения, выдвинутые Следственным комитетом против ее супруга Сергея Тихановского.
«Обвинения Сергею — это не суд, а расправа. Судьям, следователям и прокурорам, которые собирали это дело, хочу сказать: я понимаю, что при том режиме вы уже ничего не решаете. Но вашими руками сейчас совершают личную месть — месть человеку, который стал настоящим лидером белорусов», — цитирует Тихановскую ее пресс-служба.
По словам экс-кандидата в президенты, Сергей Тихановский «не сдается и не сдастся». «Он знает, что белорусы продолжают борьбу, и понимает, что все, кто прошел через политические приговоры и преследования, будут реабилитированы», — отметила она.
Тихановская сообщила, что супруг передает послания детям, пишет сценарии для фильмов о Беларуси и «остается свободным духом человеком в любых условиях». «Я знаю: он хочет, чтобы мы не останавливались. И мы не остановимся, пока не добьемся освобождения всех политзаключенных», — заявила она.
11 марта Следственный комитет
Сергей Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Это произошло после инцидента с участием милиционеров, один из которых упал. Инцидент был снят на видео, и из этого ролика очевидно, что происшествие спровоцировала неизвестная женщина.
26 февраля Тихановскому продлили срок содержания под стражей до конца апреля.
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская считает расправой обвинения, выдвинутые Следственным комитетом против ее супруга Сергея Тихановского.
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