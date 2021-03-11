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Евро из Зимбабве и белорусские «двухсотрублевки». Пять фактов о фальшивках-2020
Источник материала: Навiны
Нацбанк опубликовал исследование о поддельных деньгах, которые были выявлены в 2020 году. Naviny.by выбрали из него главные факты.
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При этом не уточняется, например, какой процент от общего числа фальшивой иностранной валюты обнаружили непосредственно кассиры обменников. То есть нет важной информации о том, легко или трудно сбывать фальшивки в Беларуси.
Факт первый. Мошенники любят доллары
Основное количество подделок, которые удалось обнаружить за три квартала 2020 года, составили доллары США — 49%.
На втором месте расположились российские рубли (37%), на третьем — евро (10%).
Фальшивомонетчики также подделывали белорусские рубли (4%) и даже китайские юани (0,2%).
При этом общее число выявленных подделок уменьшилось на 31% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.
Факт второй. Мелкие купюры не в почете
Среди поддельных американских дензнаков, как и прежде, преобладают банкноты номиналом 100 долларов — 89%.
Если говорить о фальшивых российских рублях, выявленных за девять месяцев 2020 года, то их основная доля по-прежнему пришлась на банкноты номиналом в 5000 рублей (86%).
Наибольшее количество поддельных евро составили банкноты номиналом в 500 евро (34%).
На долю банкнот национальной валюты Беларуси номиналом 50 рублей пришлось 50% подделок. Это самая «любимая» купюра у мошенников.
Факт третий. Струйные принтеры уже не в моде
Нацбанк также оценил способы, с помощью которых изготавливаются подделки.
Как выяснилось, благодаря полиграфическим технологиям сделаны 86% поддельных долларов (в основном офсетная и глубокая печать) и 55% поддельных евро (все — офсетная печать).
Для воспроизведения изображений на остальных фальшивках мошенники задействовали технологии репрографии. То есть они использовали принтеры, причем в основном со струйной печатью.
Факт четвертый. Фальшивки ходят в основном в столице
Именно в Минске за январь—сентябрь 2020 года выявлено больше всего поддельных денег — 38%.
В областях этот показатель составляет от 5% до 15%.
Нацбанк также сообщает, что фальшивки были изъяты из обращения в 42 населенных пунктах Беларуси.
Факт пятый. Необычные подделки балуют разнообразием
По итогам трех кварталов 2020 года выявлено 430 поддельных денежных знаков.
В основном это бумажные купюры. Однако белорусским банковским работникам попалась и одна поддельная монета номиналом в два евро.
Среди выявленных подделок примечательна также банкнота в 1000 евро — такого номинала вообще не существует.
Фальшивомонетчики сделали ее из подлинной банкноты номиналом 1000 зимбабвийских долларов, на которой просто изменили реквизиты.
Если говорить о новинках на рынке поддельных денег за январь—сентябрь 2020 года, то их две.
В прошлом году в Беларуси впервые выявили поддельную банкноту номиналом в 200 российских рублей (одна штука) и 200 белорусских рублей (две штуки).
Напомним, основные цвета белорусской «двухсотрублевки» — фиолетовый и розовый.
С лицевой стороны на ней изображен областной художественный музей в Могилеве, а на обратную нанесен коллаж на тему ремесла и градостроительства, которые тоже связаны с этим городом.
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Нацбанк опубликовал исследование о поддельных деньгах, которые были выявлены в 2020 году. Naviny.by выбрали из него главные факты.
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