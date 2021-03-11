Евро из Зимбабве и белорусские «двухсотрублевки». Пять фактов о фальшивках-2020

Нацбанк опубликовал исследование о поддельных деньгах, которые были выявлены в 2020 году. Naviny.by выбрали из него главные факты.





В обзоре Нацбанка речь идет о поддельных денежных знаках, которые за девять месяцев прошлого года выявили в банковской системе Беларуси сами работники банков.

При этом не уточняется, например, какой процент от общего числа фальшивой иностранной валюты обнаружили непосредственно кассиры обменников. То есть нет важной информации о том, легко или трудно сбывать фальшивки в Беларуси.

Факт первый. Мошенники любят доллары

Основное количество подделок, которые удалось обнаружить за три квартала 2020 года, составили доллары США — 49%.

На втором месте расположились российские рубли (37%), на третьем — евро (10%).

Фальшивомонетчики также подделывали белорусские рубли (4%) и даже китайские юани (0,2%).

При этом общее число выявленных подделок уменьшилось на 31% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Факт второй. Мелкие купюры не в почете

Среди поддельных американских дензнаков, как и прежде, преобладают банкноты номиналом 100 долларов — 89%.

Если говорить о фальшивых российских рублях, выявленных за девять месяцев 2020 года, то их основная доля по-прежнему пришлась на банкноты номиналом в 5000 рублей (86%).

Наибольшее количество поддельных евро составили банкноты номиналом в 500 евро (34%).

На долю банкнот национальной валюты Беларуси номиналом 50 рублей пришлось 50% подделок. Это самая «любимая» купюра у мошенников.

Факт третий. Струйные принтеры уже не в моде

Нацбанк также оценил способы, с помощью которых изготавливаются подделки.

Как выяснилось, благодаря полиграфическим технологиям сделаны 86% поддельных долларов (в основном офсетная и глубокая печать) и 55% поддельных евро (все — офсетная печать).

Для воспроизведения изображений на остальных фальшивках мошенники задействовали технологии репрографии. То есть они использовали принтеры, причем в основном со струйной печатью.

Факт четвертый. Фальшивки ходят в основном в столице

Именно в Минске за январь—сентябрь 2020 года выявлено больше всего поддельных денег — 38%.

В областях этот показатель составляет от 5% до 15%.

Нацбанк также сообщает, что фальшивки были изъяты из обращения в 42 населенных пунктах Беларуси.

Факт пятый. Необычные подделки балуют разнообразием

По итогам трех кварталов 2020 года выявлено 430 поддельных денежных знаков.

В основном это бумажные купюры. Однако белорусским банковским работникам попалась и одна поддельная монета номиналом в два евро.

Среди выявленных подделок примечательна также банкнота в 1000 евро — такого номинала вообще не существует.

Фальшивомонетчики сделали ее из подлинной банкноты номиналом 1000 зимбабвийских долларов, на которой просто изменили реквизиты.

Если говорить о новинках на рынке поддельных денег за январь—сентябрь 2020 года, то их две.

В прошлом году в Беларуси впервые выявили поддельную банкноту номиналом в 200 российских рублей (одна штука) и 200 белорусских рублей (две штуки).





Напомним, основные цвета белорусской «двухсотрублевки» — фиолетовый и розовый.

С лицевой стороны на ней изображен областной художественный музей в Могилеве, а на обратную нанесен коллаж на тему ремесла и градостроительства, которые тоже связаны с этим городом.