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Apple запустила региональную версию сайта для Беларуси. На английском

11.03.2021 15:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Еще вчера Беларусь отсутствовала в списке региональных версий сайта Apple, а сегодня наша страна уже там. Также в списке появились многие другие страны постсоветского пространства, в том числе Украина, Таджикистан, Грузия и так далее. Впрочем, на этом новости пока заканчиваются: ресурс представлен на английском языке.

Apple запустила региональную версию сайта для Беларуси. На английском

Вероятно, в планах Apple имеются дальнейшие шаги по расширению своего пусть и виртуального присутствия в новых регионах. Вряд ли стоит ожидать открытия официальных магазинов, почти наверняка в ближайшей перспективе можно рассчитывать лишь на локализацию контента.

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Еще вчера Беларусь отсутствовала в списке региональных версий сайта Apple, а сегодня наша страна уже там. Также в списке появились многие другие страны...
 
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