|
Apple запустила региональную версию сайта для Беларуси. На английском
Источник материала: Onliner
Еще вчера Беларусь отсутствовала в списке региональных версий сайта Apple, а сегодня наша страна
Вероятно, в планах Apple имеются дальнейшие шаги по расширению своего пусть и виртуального присутствия в новых регионах. Вряд ли стоит ожидать открытия официальных магазинов, почти наверняка в ближайшей перспективе можно рассчитывать лишь на локализацию контента.
10.2" IPS (2160x1620), iPadOS, Apple A12 Bionic, флэш-память 32 ГБ, цвет темно-серый
11" IPS (2388x1668), iPadOS, Apple A12Z Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, цвет серый
10.9" IPS (2360x1640), iPadOS, Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, цвет голубой
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще вчера Беларусь отсутствовала в списке региональных версий сайта Apple, а сегодня наша страна уже там. Также в списке появились многие другие страны...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)