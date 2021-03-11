Apple запустила региональную версию сайта для Беларуси. На английском

Источник материала: Onliner

Еще вчера Беларусь отсутствовала в списке региональных версий сайта Apple, а сегодня наша страна уже там . Также в списке появились многие другие страны постсоветского пространства, в том числе Украина, Таджикистан, Грузия и так далее. Впрочем, на этом новости пока заканчиваются: ресурс представлен на английском языке.





Вероятно, в планах Apple имеются дальнейшие шаги по расширению своего пусть и виртуального присутствия в новых регионах. Вряд ли стоит ожидать открытия официальных магазинов, почти наверняка в ближайшей перспективе можно рассчитывать лишь на локализацию контента.