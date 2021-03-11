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«Мы не знаем, когда это все закончится». Десять лет после Фукусимы

11.03.2021 15:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Десять лет назад, 11 марта 2011 года, в 70 километрах восточнее острова Хонсю случилось сильнейшее в истории Японии землетрясение. В результате катастрофы и последовавшего цунами погибло около 20 тыс. человек. Еще одним итогом трагедии стала самая крупная радиационная авария после Чернобыля. Из-за расплавления активной зоны сразу трех реакторов АЭС «Фукусима-1» и заражения окружающей территории 160 тыс. японцев были вынуждены покинуть свои дома, многие из них начали жизнь заново.

Землетрясение случилось в 14:46 по местному времени. Охотская материковая плита и погружающаяся под нее Тихоокеанская океаническая пришли в активное взаимодействие, результатом чего стали толчки, магнитуда которых достигала 9,1 балла по шкале Рихтера. За ними последовало цунами высотой до 40 метров. Волны достигли территории Японии спустя полчаса после землетрясения и произвели катастрофические разрушения. Серьезно пострадал в том числе и город Сендай, давний побратим Минска.

«Мы не знаем, когда это все закончится». Десять лет после Фукусимы
«Мы не знаем, когда это все закончится». Десять лет после Фукусимы

Несмотря на имевшуюся дамбу, цунами затопило и «Фукусиму-1». Дизельные генераторы, обеспечивавшие энергией насосы, которые гоняли охлаждавший три работавших реактора теплоноситель, вышли из строя. За следующие четыре дня произошли последовательные взрывы скопившегося в энергоблоках водорода. Активные зоны реакторов с топливом внутри расплавились, гермооболочки оказались повреждены, радиация стала активно проникать за пределы энергоблоков.

«Мы не знаем, когда это все закончится». Десять лет после Фукусимы

Правительство было вынуждено эвакуировать все население сначала в 3-километровой, а в итоге в 20-километровой зоне. По разным оценкам, из городов и поселков в ближайших окрестностях АЭС вывезли от 120 до 160 тыс. человек.

«Мы не знаем, когда это все закончится». Десять лет после Фукусимы

Сегодня ровно в 14:46 японский император Нарухито объявил минуту молчания в память обо всех жертвах трагедии. Одетый в черное премьер-министр страны Ёсихидэ Суга в своей речи заявил, что гибель стольких людей до сих пор невозможно осознать, после чего еще раз выразил свои соболезнования семьям жертв катастрофы.

В общей сложности на ликвидацию последствий землетрясения и цунами, а также на дезактивацию территории, пострадавшей от радиационного заражения, Япония за прошедшее десятилетие потратила $300 млрд. Работы в основной части зоны вокруг атомной станции были завершены еще в 2018 году. Многие из эвакуированных решили вернуться в родные дома, но около 40 тыс. человек так и остались на новых местах. За прошедшие годы они нашли там работу и жилье, а их дети пошли в другие школы.

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Теги: Минск
 
 
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Десять лет назад, 11 марта 2011 года, в 70 километрах восточнее острова Хонсю случилось сильнейшее в истории Японии землетрясение. В результате катастрофы и...
 
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