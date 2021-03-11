«Мы не знаем, когда это все закончится». Десять лет после Фукусимы

Источник материала: Onliner

Десять лет назад, 11 марта 2011 года, в 70 километрах восточнее острова Хонсю случилось сильнейшее в истории Японии землетрясение. В результате катастрофы и последовавшего цунами погибло около 20 тыс. человек. Еще одним итогом трагедии стала самая крупная радиационная авария после Чернобыля. Из-за расплавления активной зоны сразу трех реакторов АЭС «Фукусима-1» и заражения окружающей территории 160 тыс. японцев были вынуждены покинуть свои дома, многие из них начали жизнь заново.

Землетрясение случилось в 14:46 по местному времени. Охотская материковая плита и погружающаяся под нее Тихоокеанская океаническая пришли в активное взаимодействие, результатом чего стали толчки, магнитуда которых достигала 9,1 балла по шкале Рихтера. За ними последовало цунами высотой до 40 метров. Волны достигли территории Японии спустя полчаса после землетрясения и произвели катастрофические разрушения. Серьезно пострадал в том числе и город Сендай, давний побратим Минска.









Несмотря на имевшуюся дамбу, цунами затопило и «Фукусиму-1». Дизельные генераторы, обеспечивавшие энергией насосы, которые гоняли охлаждавший три работавших реактора теплоноситель, вышли из строя. За следующие четыре дня произошли последовательные взрывы скопившегося в энергоблоках водорода. Активные зоны реакторов с топливом внутри расплавились, гермооболочки оказались повреждены, радиация стала активно проникать за пределы энергоблоков.





Правительство было вынуждено эвакуировать все население сначала в 3-километровой, а в итоге в 20-километровой зоне. По разным оценкам, из городов и поселков в ближайших окрестностях АЭС вывезли от 120 до 160 тыс. человек.





Сегодня ровно в 14:46 японский император Нарухито объявил минуту молчания в память обо всех жертвах трагедии. Одетый в черное премьер-министр страны Ёсихидэ Суга в своей речи заявил, что гибель стольких людей до сих пор невозможно осознать, после чего еще раз выразил свои соболезнования семьям жертв катастрофы.

В общей сложности на ликвидацию последствий землетрясения и цунами, а также на дезактивацию территории, пострадавшей от радиационного заражения, Япония за прошедшее десятилетие потратила $300 млрд. Работы в основной части зоны вокруг атомной станции были завершены еще в 2018 году. Многие из эвакуированных решили вернуться в родные дома, но около 40 тыс. человек так и остались на новых местах. За прошедшие годы они нашли там работу и жилье, а их дети пошли в другие школы.