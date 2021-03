Вайскоўцы разганялі мірных пратэстоўцаў на падставе сакрэтнага ўказу Лукашэнкі, — «Беларускі народны трыбунал»

Источник материала: Свабода

«У адказе пазначана , што ў сувязі з масавасьцю акцый ня вёўся ні ўлік удзельнікаў, ні працягласьць, ні дата або месца. Інакш кажучы, па горадзе без разбору бегалі „манэўровыя атрады“, хапалі ўсіх запар і цягнулі ў РУУС. Ніякіх відэазапісаў для ідэнтыфікацыі. Але самае цікавае — спасылка на ўказ Лукашэнкі ад 23 лютага 2012 году № 99-с. Ягоныя ўказы даўно ставяцца вышэй за Канстытуцыю, але сярод іх маса закрытых ад шырокай публікі», — гаворыцца ў публікацыі.

"; //parse XFBML, because it is not nativelly working onload if (!fbParse()) { var c = 0, FBParseTimer = window.setInterval(function () { c++; if (fbParse()) clearInterval(FBParseTimer); if (c === 20) { //5s max thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize."; clearInterval(FBParseTimer); } }, 250); } } }; thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed"; if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading") window.addEventListener("load", render); else //liveblog, ajax render(); })(document);