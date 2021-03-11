СМИ рассекретили сумму наследства принца Гарри от леди Ди

Источник материала: Sputnik Беларусь

Стала известна сумма наследства принца Гарри, которое досталось ему от матери принцессы Дианы: секретную информацию раскрыли иностранные СМИ.

В двухчасовом интервью с Опрой Уинфри принц Гарри и Меган Маркл затронули не только темы расизма и суицида, но и финансовую сторону жизни. Принц признался, что семья отказалась обеспечивать его семью и на помощь пришло наследство его покойной матери.

Журналисты Page Six копнули глубже и выяснили, какая сумма досталась принцу в наследство от леди Ди. По данным издания, изначально она составила почти девять миллионов долларов.

Любопытно, но с годами сумма претерпела значительные изменения в хорошую сторону: счет вырос за счет инвестиций и всевозможных банковских процентов. Гарри и его брат принц Уильям получили доступ к деньгам в 25-летнем возрасте, но полная сумма была выплачена лишь к их 30-летию. На момент "Мегзита" сумма составила 13 миллионов долларов.

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