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СМИ рассекретили сумму наследства принца Гарри от леди Ди
11.03.2021 15:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Стала известна сумма наследства принца Гарри, которое досталось ему от матери принцессы Дианы: секретную информацию раскрыли иностранные СМИ.
© AP / Aaron Chown
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Журналисты Page Six копнули глубже и выяснили, какая сумма досталась принцу в наследство от леди Ди. По данным издания, изначально она составила почти девять миллионов долларов.
Любопытно, но с годами сумма претерпела значительные изменения в хорошую сторону: счет вырос за счет инвестиций и всевозможных банковских процентов. Гарри и его брат принц Уильям получили доступ к деньгам в 25-летнем возрасте, но полная сумма была выплачена лишь к их 30-летию. На момент
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