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Путин и Эрдоган запустили строительство третьего энергоблока "Аккую" - видео

11.03.2021 15:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

АЭС "Аккую" строится в турецком городе Мерсин. Главы государств в минувшую среду дали старт строительству энергоблока №3.

Президенты не выезжали на место для того, чтобы лично участвовать в церемонии старта – они прокомментировали происходящее из своих рабочих кабинетов.

"Успешная реализация этого без преувеличения флагманского проекта не только позволит вывести на качественный уровень двухстороннее сотрудничество в энергетике, но и в целом будет способствовать дальнейшему продвижению многопланового российско-турецкого партнерства", - заявил президент России Владимир Путин.

В свою очередь турецкий Лидер Реджеп Эрдоган отметил, что сейчас страна использует все возможности для развития атомной энергетики.

Проект первой в Турции АЭС был запущен в 2010 году, она будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 был запущен. Строительство первого энергоблока "Росатом" начал в 2018 году. Планируется, что АЭС "Аккую", работая на полную мощность, сможет покрыть до 10% потребности Турции в электроэнергии. Все четыре энергоблока АЭС, согласно планам, будут введены в строй в 2026 году.

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган приняли участие в запуске строительства третьего энергоблока турецкой АЭС "Аккую". Как это происходило...
 
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