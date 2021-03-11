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В польских организациях Бреста прошли обыски

11.03.2021 15:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В польских организациях Бреста прошли обыски

  • 11.03.2021, 15:22
В польских организациях Бреста прошли обыски

Прокуратура завела уголовное дело.

В польских организациях Бреста — "Брестском форуме польских локальных инициатив" и "Польской школе" — прошла обыски, сообщает "Белсат".

Накануне прокуратура Брестской области завела уголовное дело по факту "героизации военных преступников".

Польско-белорусский дипломатический скандал разгорелся в последние дни. Беларусь выслала польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка за то, что он принял участие в праздновании "Дня проклятых солдат". В этот день поляки чтят память солдат Армии Крайовой, которые не сложили оружие после победы над нацизмом, а продолжали бороться с коммунистами за независимую Польшу.

Белорусская сторона акцентирует внимание на том, что в рядах этих солдат был отряд Ромуальда Райса-"Бурого". Он отметился военными преступлениями на Белосточчине: сжег пять белорусских деревень и убил несколько десятков человек по этническому признаку.

В сообщении прокуратуры утверждается, что в Бресте молодые люди в форме польских скаутов исполняли песни и читали стихи, прославляя военных преступников, в том числе Райса-"Бурого".

После высылки польского консула МИД Польши заявил, что в ответ вышлет белорусского дипломата.

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Теги: Брест
 
 
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Прокуратура завела уголовное дело.
 
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