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В польских организациях Бреста прошли обыски
Источник материала: Хартия'97
В польских организациях Бреста прошли обыски
Прокуратура завела уголовное дело.
В польских организациях Бреста — "Брестском форуме польских локальных инициатив" и "Польской школе" — прошла обыски, сообщает
Накануне прокуратура Брестской области завела уголовное дело по факту "героизации военных преступников".
Польско-белорусский дипломатический скандал разгорелся в последние дни. Беларусь выслала польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка за то, что он принял участие в праздновании "Дня проклятых солдат". В этот день поляки чтят память солдат Армии Крайовой, которые не сложили оружие после победы над нацизмом, а продолжали бороться с коммунистами за независимую Польшу.
Белорусская сторона акцентирует внимание на том, что в рядах этих солдат был отряд Ромуальда Райса-"Бурого". Он отметился военными преступлениями на Белосточчине: сжег пять белорусских деревень и убил несколько десятков человек по этническому признаку.
В сообщении прокуратуры утверждается, что в Бресте молодые люди в форме польских скаутов исполняли песни и читали стихи, прославляя военных преступников, в том числе Райса-"Бурого".
После высылки польского консула МИД Польши заявил, что в ответ вышлет белорусского дипломата.
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Прокуратура завела уголовное дело.
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