Источник материала: Хартия'97

Замедление Рунета Дарья Козлова, «Новая газета»

11.03.2021, 15:16

Карикатура: Сергей Елкин / DW

Кремль попал в ловушку «иранской модели».

Утром 10 марта стало известно, что Роскомнадзор (РКН) собирается ограничить скорость работы Twitter в России. Причиной стало неудаление соцсетью материалов, которые ведомство посчитало запрещенными. Сразу после этого объявления пользователи зафиксировали падения двух десятков госсайтов и других ресурсов, а картинки и видео в Twitter стали действительно медленнее грузиться. Чем сегодняшняя ситуация напоминает попытку заблокировать Telegram и насколько успешно власти смогут действовать на этот раз?

Принуждение компании Twitter

В среду утром в Роскомнадзоре (РКН) объявили начало замедления работы Twitter. Как рассказали в пресс-службе РКН, поводом послужило систематическое игнорирование соцсетью требований по удалению контента, «склоняющего несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащим детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств». По данным ведомства, на сегодняшний день Twitter не удалил 3168 материалов с запрещенной информацией (еще 1 марта РКН сообщал, что Twitter не удалил 2 862 материала с запрещенной информацией, это около 10% всех запросов). При этом в ведомстве заявили, что отправили в соцсеть «свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций»

Позже стало известно, что замедлить работу Twitter решили на всех мобильных устройствах и на половине стационарных устройств, при этом ограничения будут касаться только фото и видео.

— Действия Роскомнадзора направлены на принуждение компании Twitter к выполнению российского законодательства с целью защиты пользователей, включая детей, от запрещенного контента, размещенного на платформе Twitter — вплоть до момента его полного удаления, — прокомментировал решения РКН замглавы ведомства Вадим Субботин.

Возможность заблокировать Twitter Роскомнадзору предоставили в конце прошлого года. Согласно поправкам в ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», генпрокурор России и его заместители по согласованию с министерством иностранных дел смогут присваивать интернет-ресурсу статус «причастного к нарушению основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Роскомнадзор в свою очередь может блокировать YouTube, Facebook и Twitter или замедлять доступ к ним на территории России. Сам президент в феврале заявил, что ограничения в отношении зарубежных интернет-платформ и сервисов в России могут быть введены только в случае их враждебных действий и при наличии отечественных альтернатив.

«У нас все открывается»

Сразу после того, как Роскомнадзор объявил о замедлении Twitter, пользователи стали жаловаться на сбои в работе сайтов Кремля, Госдумы, самого РКН и ряда других министерств и ведомств. На это обратил внимание, в частности, телеграм-канал «Летопись суверенного Рунета», а также проект «Сетевые свободы». Всего днем не работали около двадцати сайтов (позже доступ к ним был восстановлен). В том числе:

сайт Кремля;

сайт Государственной думы;

сайт Роскомнадзора;

сайт правительства;

сайт МВД;

сайт Следственного комитета;

сайт Совета Федерации;

сайт Совета безопасности;

сайт Министерство цифрового развития;

сайт Минэкономразвития;

сайт Уполномоченного по правам человека в России;

сайт Генеральной прокуратуры.

Пострадали при этом не только ресурсы федеральных структур. Как сообщали региональные медиа, в Челябинске не работали сайты областных управления СК, прокуратуры, ГИБДД, ФССП, РКН, а также сайт Челябинского областного суда и страницы районных судов. Аналогичные проблемы были зафиксированы в Курске и в Мурманске.

Сбои почувствовали не только в госорганах. Сначала о проблемах сообщила платежная система Qiwi (в компании сразу же подчеркнули, что проблемы «не связаны с действиями Роскомнадзора»). Со сбоями также могли столкнуться клиенты других финансовых организаций, в частности Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Тинькофф Банка, следует из данных сайта Downdetector. По данным сервиса, сбои произошли также в работе YouTube, Google, «Яндекса» и МТС.

В Кремле неполадки в работе Рунета не заметили.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в АП сообщения о проблемах в работе госсайтов подтвердить не смогли.

— У нас все открывается, я у компьютера просто сижу. Я вот сейчас сделал, у меня работает, — сказал Песков журналистам на брифинге, после чего заявил, что разъяснений стоит ждать от министерства цифрового развития.

В правительстве вскоре действительно нашли объяснения утренним сбоям. Как сообщили в Минцифре, проблемы с доступом ко многим государственным сайтам, связаны со сбоями в работе маршрутизаторов компании «Ростелеком» (связь замедления Twitter и неполадок в министерстве опровергли). С этим утверждением также согласился замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. Вскоре эту информацию подтвердили и в самом «Ростелекоме».

— Произошел сбой в работе оборудования. Проблема локализована. В 14:45 работоспособность сети восстановлена. Сайты госорганов доступны. Причины сбоя изучаются, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, — сообщил «Новой газете» руководитель пресс-службы «Ростелеком» Андрей Поляков.

В Роскомнадзоре нам ответили, что оборудование фильтрации во всех регионах России работает в штатном режиме.

— Проблемы с интернет-доступом, которые возникли у клиентов «Ростелекома» с 12 часов 10 марта, произошли из-за сбоя в функционировании оборудования оператора, и не связаны с действиями Роскомнадзора, предпринимаемыми в отношении Twitter. На сетях всех остальных операторов связи замедление интернет-сервиса происходит в штатном режиме, — отметила пресс-служба ведомства.



Фото: РИА Новости

Происходящее во власти и на телевидении также довольно быстро объявили «атакой Запада». Как заявил сенатор Андрей Климов, ранее предложивший ограничить просветительскую деятельность, массовое падение сайтов российских органов власти сегодня утром может быть связано с атаками со стороны США, которые на днях анонсировали источники The New York Times. Схожая позиция прозвучала и на «России-1». В программе «60 минут» днем заявили, что происходит «обещанная Вашингтоном кибератака».

Как соглашаются эксперты, опрошенные «Новой газетой», сейчас нельзя однозначно утверждать, что сбои государственных сайтов напрямую связаны с замедлением Twitter. Однако, даже если произошедшее было совпадением, оно довольно примечательно, говорит директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев.

«Ростелеком» просто заставляют брать вину на себя, чтобы скрыть государственный позор», — утверждает независимый IT-эксперт и преподаватель Свободного университета Александр Исавнин. По предположению специалиста, проблемы в работе государственных сайтов могли возникнуть после распространения пресс-релиза РКН. Средства по противодействию угрозам расценили массовый переход пользователей на страницу ведомства «как нападение с Запада» — и ради защиты отключили Роскомнадзор от интернета. «Сам сайт внутри РКН работает, а обычные граждане до него добраться не могут, потому что он защищен в рамках российского суверенного интернета», — говорит Исавнин. Проблемы с другими сайтами произошли из-за централизации государственного сегмента российского интернета.

— Эта история показывает, что люди, которые пишут такие законы (в сфере регулирования интернета — Ред.) и созданные ими структуры не в состоянии обеспечить надежность государственной инфраструктуры. Госсайты стремятся монополизировать и свести их обслуживание к одному поставщику, поэтому, если возникает какая-то проблема, они падают массово.

Низкая квалификация IT-специалистов приводит к тому, что ломаются сразу все сервисы, — говорит Исавнин.

С жалобой на Роскомнадзор в Генпрокуратуру обратился старший партнер проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнев. Как рассказал Селезнев «Новой», он хотел бы проверить, насколько РКН выполняет функции сохранения бесперебойного доступа в интернет и безопасности.

— Если нет уверенности, что все сработает штатно, то РКН не может применять такой серьезный инструмент [речь о технических средствах противодействия угрозам — Ред.]. Надеюсь, что в связи с сегодняшним падением связи, максимальный ущерб понесли только тысячи предпринимателей, которые не могли пользоваться платежными системами, и ситуация не привела к вреду здоровья или гибели людей, — говорит Селезнев. Адвокат также добавил, что обратился в Генпрокуратуру, так как уверен, что само ведомство вряд ли признается, что виновато в сегодняшнем сбое.

С ним согласен и Руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк, который считает, что Роскомнадзор вряд ли когда-нибудь честно признается, что сайты обвалились по его вине.

— Даже, если связь между замедлением твиттера и массовыми сбоями есть, мы никогда не увидим о ней информацию в официальных источниках. Возможно, более подробные данные вскоре появится у технических исследователей, — говорит Козлюк.



Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Уроки блокировки

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у Роскомнадзора уже есть необходимый опыт для замедления Twitter, который он будет учитывать в своей работе. Речь шла о попытках ведомства заблокировать мессенджер Telegram в 2018 году. Решение о блокировке было принято в связи с тем, что мессенджер не предоставил ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Как тогда заявил основатель Telegram Павел Дуров, требование закона несовместимым «с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности» мессенджера.

Одновременно c Telegram в 2018 году Роскомнадзор заблокировало 1,8 млн IP-адресов облачного сервиса Amazon Web Services, из-за чего недоступными оказались сайты, не имеющие отношения к мессенджеру. Проблемы в работе испытали мессенджер Viber, некоторые платежные системы, сервисов регистрации на авиарейсы, системы продажи электронных полисов ОСАГО, сайты СколТеха, МГУ, Высшей школы экономики и других вузов. В итоге за первую неделю было заблокировано более 18 млн адресов, однако, Telegram продолжал работать. В Роскомнадзор вместе с этим за первые десять дней поступили 46 тысяч жалоб. При этом ведомство также отрицало связь между попытками заблокировать Telegram и массовыми сбоями в Сети. В итоге 18 июня 2020 года Роскомнадзор объявил о снятии ограничений.

— В истории с Telegram блокировку осуществляли сами операторы связи. Они закупали необходимое оборудование, сами его обслуживали, проверяли и оплачивали штрафы, если РКН фиксировал пропуски с помощью специального оборудования. Сейчас необходимое оборудование, «технические средства противодействия угрозам» (ТСПУ), ставится каждому оператору за счет бюджета. РКН управляет им напрямую, — говорит Климарев.

— Технически сейчас все естественно по-другому, однако, идеологически, с точки зрения вмешательства в обычную работу интернета, качества и эффективности этого вмешательства, все работает еще хуже. Люди активней начнут использовать VPN, и для ТСПУ — это окажется еще дороже. При этом, в отличие от частично прозрачных «блокировок», у нас теперь работает непрозрачная схема по иранской модели — это интернет настоящего тоталитарного государства, — говорит Исавнин.

Заложник «Сувернета»

В среду какое-то время изображения и видео в Twitter действительно загружались плохо, об этом свидетельствуют жалобы, поступившие в Downdetector. Как рассказывает Михаил Климарев, такая процедура замедления называется шейпинг — ограничение скорости ресурсов с помощью оборудования глубокого анализа пакетов интернет-трафика, DPI, которым по факту и является технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Именно ТСПУ обязывает устанавливать компании закон о «суверенном интернете», вступивший в силу 1 ноября 2019 года.

— DPI представляет из себя высокопроизводительный сервер, который пропускает весь интернет-трафик. При этом на сервере есть специальное программное обеспечение, которое может проверять каждый пакет интернет-трафика и сравнивать его с существующими шаблонами. В зависимости от шаблона сервер принимает решение, что делать с конкретным пакетом, — объясняет Климарев.

По словам директора «Общества защиты интернета», сейчас ТСПУ стоят у крупных операторов связи и операторов фиксированного интернета. Именно поэтому Роскомнадзор приступил к ограничению твиттера, считает эксперт. Кроме того, добавляет Артем Козлюк, тот же закон «о суверенном интернете» позволяет Роскомнадзору и его подведомственным службам выносить указания по маршрутизации трафика, если появляются технологические угрозы для информационной структуры России.

— Как посчитал Роскомнадзор, неудаление публикаций, как раз и являются технологической угрозой. Поэтому ведомство решило активировать один из пунктов «суверенного рунета», — отмечает Козлюк.

При этом вместе с Twitter, Роскомнадзор замедлил тысячи других сайтов, включая, например, сайты Microsoft и RT, заметил создатель бесплатного сервиса обхода блокировок AntiZapret ValdikSS. По его словам, с десяти утра в Рунете замедляется любой домен, содержащий в каком-либо месте в названии домена строку t.co. Как говорит автор телеграм-канала «IT и СОРМ» и эксперт по сетевой безопасности Владислав Здольников, это произошло, потому что с помощью, как минимум, некоторых DPI решили замедлить не IP-адреса Твиттера, а служебный домен соцсети t.com, с помощью которого показываются изображения и видео. С этим могут быть и связаны проблемы в работе сайтов госструктур, добавляет Александр Исавнин.

— Мы не можем точно утверждать, но в профильных чатах уже вечером обсуждалось, что замедление по t.co могло срабатывать и на имя rtcomm, а такой кусочек содержали и сервера, и маршрутизаторы «Ростелекома», обслуживающие госструктуры, — полагает IT-эксперт эксперт.



Фото: URA.RU / TASS

По словам Александра Исавнина, идея замедлить Twitter реализуема очень плохо. Чтобы обеспечить грамотное ограничение по скорости, провайдеру придется анализировать содержание пакета интернет-трафика и разбираться откуда он идет, чтобы понять какой пакет трафика выбросить или подержать в памяти перед тем, как передать дальше. Все эти процедуры требуют куда больше ресурсов, чем простая передача пакетов.

Как напоминает Козлюк, сложности также будут возникать из-за того, что у Twitter миллионы пользователей — фильтрация их трафика представляет очень серьезную нагрузку на сеть, которая в долгосрочной перспективе легко может обернуться финансовым бременем.

— Это в любом случае большие затраты, которые бизнес потом будет компенсировать за счет своих абонентов. Если потом Роскомнадзор захочет начать резать трафик еще у Facebook или YouTube, понадобится еще больше дорогостоящего оборудования, а нагрузка на сеть только увеличится. В итоге у нас будет очень медленный, дорогой и неэффективный интернет, — утверждает Козлюк.

Пока неизвестна и реакция со стороны Twitter. Как считает Исавнин, маловероятно, что компания как-то отреагирует на замедление скорости в России.

— Twitter прекрасно понимает, что, если пойдет на переговоры, условия будут все хуже и хуже, и пример с России начнет брать кто попало, — утверждает эксперт.

С ним солидарен и Артем Козлюк, хотя эксперт и допускает, что Twitter может пойти по пути сопротивления, как это было с Telegram, или выйти в Tor (оба варианта эксперт считает маловероятными).

— Вполне возможно компания пойдет по пути LinkedIn, заблокированного в 2016 году, и просто забьет на ситуацию. Конечно, они могут пойти на встречу РКН, но, я думаю, что вряд ли Twitter, Facebook и YouTube пойдут на политическую цензуру, потому что именно ее добиваются власти. В данном случае слова о детской порнографии и призывам к суициду — только ширма, самое важное это желание, чтобы западные соцсети стали более сговорчивые для блокировки общественно-политического, оппозиционного контента, — резюмирует Козлюк.

Дарья Козлова, «Новая газета»

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