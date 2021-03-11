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На польской границе опять задержали партию белорусских контрабандных сигарет на миллионы долларов
Источник материала: Хартия'97
На польской границе опять задержали партию белорусских контрабандных сигарет на миллионы долларов
В фуре нашли 650 тысяч пачек сигарет белорусского производства.
Польские пограничники задержали крупную партию контрабандных белорусских сигарет. Они были спрятаны в фуре, которая по документам, везла гвозди. Об этом сообщает пресс-служба польского налогового ведомства.
На пограничном переходе «Кузница» («Брузги» с белорусской стороны) при досмотре грузовика, который по документам, должен был перевозить груз гвоздей, польские таможенники и пограничники обнаружили контрабандные сигареты.
Всего в фуре нашли 650 тысяч пачек сигарет белорусского производства на сумму более 9,5 млн злотых (почти 2,5 млн долларов).
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В фуре нашли 650 тысяч пачек сигарет белорусского производства.
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