Источник материала: Хартия'97

Доходы РФ от экспорта бензина обрушились почти наполовину 1 11.03.2021, 14:44

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Опубликован отчет Федеральной таможенной службы.

Доходы компаний от экспорта бензина из России по итогам января 2021 года уменьшились на 47,5% по сравнению с таким же периодом годом ранее, до 155,6 млн долларов. При этом сам объем экспорта топлива сократился на 29,8%, до 366,1 тыс. тонн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, передает ghall.com.ua .

Доходы компаний от экспорта дизеля в январе 2021 г. снизились на 35,7%, до 1,586 млрд долларов. Сам объем поставок при этом уменьшился на 7,1%, до 4,077 млн т.

Всего доходы российских компаний от экспорта нефтепродуктов в январе 2021 г. составили 4,415 млрд долларов, что на 19% меньше показателя годом ранее. Объем вывоза нефтепродуктов увеличился на 6,7%, до 12,32 млн т. Рост этого показателя произошел за счет наращивания поставок других жидких видов топлива.

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