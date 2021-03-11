Источник материала: Хартия'97

Почти четверть белорусов не может отложить 100 рублей на черный день 1 11.03.2021, 14:31

Фото: charter97.org

Власти опросили население о материальных лишениях, которые они испытывают.

Без малого 40% домашних хозяйств признались, что у них есть проблемы, пишет banki24.by .

Раз в году чиновники подбивают итоги обследования о материальных депривациях. Материальные депривации в Беларуси — это вызванные недостатком денежных средств лишения, наличие которых приводит домашние хозяйства к исключению из принятого в стране образа жизни.

По белорусской методике есть 14 материальных деприваций. Критерий отбора — признание лишений признаком малообеспеченности не менее 85% респондентов, которые приняли участие в обследовании по уровню жизни. Обследование по уровню жизни организуют каждый квартал, однако данные по материальным лишениям раскрывают раз в году.

Обследование имеет выборочный характер, но участники подбираются так, чтобы представлять все население по данным переписи. Тем самым минимизируются возможные ошибки и результаты можно смело переносить с выборки на всех белорусов.

Структурная единица обследования — домашнее хозяйство. Это человек или группа людей, которые совместно проживают, обеспечивают себя всем необходимым для жизни, а также полностью или частично объединяют и расходуют свои средства.

В бытовом понимании ближайший аналог домашнего хозяйства — это семья. Единственное серьезное различие состоит в том, что семьей не называют одиноко живущего человека.

По итогам 2020-го 60,2% домашних хозяйств рассказали властям, что не испытывают никаких лишений. Соответственно, 39,8% домохозяйств белорусов имели те или иные материальные депривации.

Среди сельчан в материальных лишениях призналось абсолютное большинство — 51,3% домашних хозяйств. Среди горожан таких насчитали 35,4%.

Неважно оценили свое материальное положение белорусские пенсионеры. Около 51,5% сказали, что у них есть материальные депривации.

Среди материальных деприваций домашних хозяйств Беларуси можно выделить самые распространенные. В 2020 году это были недостаток денег на замену негодной мебели и недостаток денег на оплату непредвиденных расходов в 100 BYN. В первой депривации признались 28,9% домашних хозяйств, во второй — 23%.

Распространенность лишений сильно различается по типу населенного пункта. Если в городах и поселках не могли заменить негодную обувь 25,1%, то на селе — аж 38,7%. Аналогично в отсутствии 100 BYN на черный день сообщили 20,1% горожан и 30,3% сельчан.

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