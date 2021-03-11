«Лукашенко дал наказ готовится к решительным действиям». Эксперт объяснил, что значат кадровые перестановки в СК и МЧС

Источник материала: KYKY

Сегодня, 11 марта, Лукашенко провел очередные кадровые перестановки, а мы спросили у эксперта, что эта «игра в тетрис» может значить для мирных беларусов.

Кого и куда переставили?

Вместо Ивана Носкевича главой Следственного комитета назначен выходец из КГБ Дмитрий Гора. Именно он возглавил межведомственную комиссию, «взявшуюся» изучать жалобы людей, которых избивали и над которыми издевались силовики. О создании комиссии сообщалось еще в конце августа 2020-го, но о результатах ее деятельности никакой информации нет до сих пор.

Новым министром по чрезвычайным ситуациям стал генерал-майор милиции Вадим Синявский. Ранее он занимал пост начальника УВД Гродненского облисполкома.

Также сегодня произошли перестановки в руководстве вооруженных сил.

Лукашенко прокомментировал свой «тетрис» так: «Главный упор был сделан на то, что командовать направлениями оперативными и быть начальником штаба и заместителями министра должны быть люди, которые воевали, образно говоря, которые были командирами. <...> Будут подрывать изнутри, но это мы уже проходили отчасти, чуть-чуть нас зацепили с августа, после выборов. Попробовали нас на зуб, зуб сломали. Сейчас на все зубы будут пробовать и будут пробовать изнутри. Публично вам говорю: нам, людям военным, придется защищать свою страну, начиная изнутри. Не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечет нашу границу и тогда мы ружье возьмем и начнем воевать».

Что говорит эксперт

Чтобы понять, что и зачем происходит в стране, KYKY попросил эксперта iSANS Андрея Елисеева прокомментировать кадровые перестановки: «Тенденция «военизации» политического режима, когда высокопоставленные чиновники с гражданским профилем замещаются силовиками, продолжается. Впрочем, что касается сегодняших назначений в МЧС и СК, то они вряд ли являются какой-то вехой в этом отношении. Учитывая, что и прежний глава МЧС был силовиком, а СК, хоть и является органом юстиции, уже давно фактически является придатком силовых ведомств. Скорее растущая роль выходцев из КГБ стала более очевидной, учитывая биографию нового главы СК.

Более показательны сегодняшне заявления Лукашенко, сделанные при одобрении силовых перестановок. Фактически он дал наказ военным (как вооруженным силам, так и силовикам в целом) готовится к более активным и решительным действиям по подавлению протестов, сказав: «Воевать будем отсюда».