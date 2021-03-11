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Борьбу с серыми зарплатами усилят. К чему готовиться бизнесу и работникам?
Источник материала: Навiны
В Беларуси продолжается кампания против зарплат в конвертах. Частные наниматели будут вынуждены помогать государству в этой борьбе, если хотят остаться в бизнесе, а работников скоро начнут штрафовать за такие получки.
Новый поход против «гидры»
Очередное поручение ужесточить борьбу с зарплатами в конвертах было озвучено на Всебелорусском собрании 11 февраля.
«Мною отдано поручение Комитету госконтроля и налоговикам: как только, а это не сложно, как только поймаем кого-то, кто деньги раздает в конвертах — считайте, что вы были бизнесменами, не обижайтесь на меня», —
Позднее, на встрече с руководителем КГК Василием Герасимовым 1 марта, Лукашенко сравнил серые зарплаты с гидрой.
«Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла. Я не скажу, что у нас это расцветает, но это есть», —
Работникам не выплачивают серые зарплаты повально, уверяют контролирующие органы. Однако отдельные случаи из года в год все же фиксируются.
Бизнес хочет не борьбы, а «чувств»
Чтобы покончить с теневыми выплатами, власти намерены не только менять законы и проверять организации и ипэшников, устраивать горячие линии для населения.
Государство также решило предложить отечественным бизнес-ассоциациям объединить усилия в этой борьбе.
Однако в ответ на это один из самых крупных бизнес-союзов страны, Республиканский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), предложил разбираться с причиной явления, а не бороться с последствиями.
В своем довольно остром
С цифрами в руках и ссылками на опыт правительства России бизнес-союз убеждает, что «жесткие меры и усиление налогового бремени в Беларуси приводят исключительно к уходу бизнеса в тень и серым схемам выплат зарплат».
Эти процессы, считает РСПП, напрямую связаны с налоговой политикой государства и соотношением доходов и налоговых расходов бизнеса.
«Для эффективной борьбы с выплатами в конвертах важна выработка чувства социальной справедливости, в объемах и формах налогообложения и налогового администрирования, что, с нашей точки зрения, в Беларуси сформировано не в полной мере», — делает один из выводов РСПП.
Как видно, у предпринимателей накопились встречные вопросы к государству не только по теневым выплатам, но и по фискальной политике в целом.
Работникам скоро засветит административка
Проблема зарплат в конвертах застарелая, ведь она обсуждается не первый год. Годами (если не десятилетиями) в Беларуси идет и поиск мирного сосуществования белорусского бизнеса и государства.
А новое здесь то, что власти теперь решили активнее вовлекать в борьбу не только организации и предпринимателей, но и тех, кому, собственно, предназначаются такие выплаты. То есть самих работников.
Так, с 2021 года Налоговый кодекс дополнен положениями, которые призваны стимулировать граждан к раскрытию информации о работодателях, которые не обеспечивают прозрачность оплаты труда,
Но самое главное, власти уже готовы наказывать получателей таких зарплат — осталось только внести соответствующие изменения в законы.
«Тогда они [работники] перестанут брать. А перестанут брать — и желание платить [зарплаты в конвертах] меньше будет. Поэтому обязательно надо всех поставить в равные условия. Это вполне нормально», — высказал мнение Лукашенко на встрече с главой КГК.
Позднее Василий Герасимов
При этом если человек сообщит контролерам о том, что его работодатель платит зарплату в конверте, работника освободят от административки.
Между тем белорусского нанимателя, который выдает серые зарплаты, могут уже сегодня привлечь не только к административной, но и уголовной ответственности за это правонарушение.
Так, за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в Беларуси по статье 243 УК полагается, максимум, лишение свободы на срок до семи лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Бери конверт, подчиненный, и ни о чем не думай?
Корень зла кроется в том, что зарплаты в конвертах в Беларуси не только с радостью выплачивают (отдельные наниматели), но и охотно берут (некоторые работники).
Так, в конце января 2021 года ДФР КГК по Могилевской области
Как выяснилось, с июня 2016-го по сентябрь 2020 года фирма платила зарплату в конвертах более чем 100 работникам. Общая сумма теневых выплат превысила один миллион рублей.
В результате директор компании не доплатил в бюджет свыше 135 тысяч рублей подоходного налога. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере против него возбуждено уголовное дело.
В подобных случаях бизнесмены могут попрощаться с собственным делом. А работники — серьезно ослабить свою социальную защиту, подорвать собственное финансовое будущее, постоянно напоминаю госорганы.
Прежде всего, это относится к пенсии, ведь пенсия начисляется человеку с той зарплаты, которая указана в платежной ведомости организации, где он работает. Если человек получает минимальную или низкую зарплату, то и пенсия будет такой же.
То же самое касается оплаты больничных листов и командировок, начисления отпускных, выплат по беременности и родам.
Кроме того, у работника, который согласился на серую получку, могут возникнуть сложности при получении банковского кредита и зарубежной визы. Поскольку и банки, и посольства (консульства) требуют, чтобы граждане предоставляли справки о своих доходах.
Если работник получает на бумаге меньше, чем в реальности, он, скорее всего, попадет в поле зрения контролеров в случае, если захочет совершить крупную покупку. Например, купить дом или автомобиль, оплатить обучение своим детям.
И последняя горькая вишенка на торте. В ситуации, когда у работника возникнет конфликт с нанимателем, он рискует остаться без части оговоренной суммы, а при увольнении — не получить полный расчет.
Жаловаться в госорганы на это в скором времени станет накладно. Ведь штраф за серую зарплату работнику придется платить из собственного кармана.
Впрочем, согласно
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В Беларуси продолжается кампания против зарплат в конвертах. Частные наниматели будут вынуждены помогать государству в этой борьбе, если хотят остаться в бизнесе,...
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