Борьбу с серыми зарплатами усилят. К чему готовиться бизнесу и работникам?

В Беларуси продолжается кампания против зарплат в конвертах. Частные наниматели будут вынуждены помогать государству в этой борьбе, если хотят остаться в бизнесе, а работников скоро начнут штрафовать за такие получки.





Новый поход против «гидры»

Очередное поручение ужесточить борьбу с зарплатами в конвертах было озвучено на Всебелорусском собрании 11 февраля.

«Мною отдано поручение Комитету госконтроля и налоговикам: как только, а это не сложно, как только поймаем кого-то, кто деньги раздает в конвертах — считайте, что вы были бизнесменами, не обижайтесь на меня», — заявил в своем выступлении Александр Лукашенко.

Позднее, на встрече с руководителем КГК Василием Герасимовым 1 марта, Лукашенко сравнил серые зарплаты с гидрой.

«Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла. Я не скажу, что у нас это расцветает, но это есть», — сказал Лукашенко.

Работникам не выплачивают серые зарплаты повально, уверяют контролирующие органы. Однако отдельные случаи из года в год все же фиксируются.

Бизнес хочет не борьбы, а «чувств»

Чтобы покончить с теневыми выплатами, власти намерены не только менять законы и проверять организации и ипэшников, устраивать горячие линии для населения.

Государство также решило предложить отечественным бизнес-ассоциациям объединить усилия в этой борьбе.

Однако в ответ на это один из самых крупных бизнес-союзов страны, Республиканский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), предложил разбираться с причиной явления, а не бороться с последствиями.

В своем довольно остром заявлении от 5 марта РСПП высказал мнение, что «больше половины выплат в конвертах базируется на чрезмерной налоговой нагрузке в очень сложных экономических условиях, особенно пандемии, политического кризиса и недальновидных и агрессивных заявлений относительно частного бизнеса».

С цифрами в руках и ссылками на опыт правительства России бизнес-союз убеждает, что «жесткие меры и усиление налогового бремени в Беларуси приводят исключительно к уходу бизнеса в тень и серым схемам выплат зарплат».

Эти процессы, считает РСПП, напрямую связаны с налоговой политикой государства и соотношением доходов и налоговых расходов бизнеса.

«Для эффективной борьбы с выплатами в конвертах важна выработка чувства социальной справедливости, в объемах и формах налогообложения и налогового администрирования, что, с нашей точки зрения, в Беларуси сформировано не в полной мере», — делает один из выводов РСПП.

Как видно, у предпринимателей накопились встречные вопросы к государству не только по теневым выплатам, но и по фискальной политике в целом.

Работникам скоро засветит административка

Проблема зарплат в конвертах застарелая, ведь она обсуждается не первый год. Годами (если не десятилетиями) в Беларуси идет и поиск мирного сосуществования белорусского бизнеса и государства.

А новое здесь то, что власти теперь решили активнее вовлекать в борьбу не только организации и предпринимателей, но и тех, кому, собственно, предназначаются такие выплаты. То есть самих работников.

Так, с 2021 года Налоговый кодекс дополнен положениями, которые призваны стимулировать граждан к раскрытию информации о работодателях, которые не обеспечивают прозрачность оплаты труда, сообщил руководитель Министерства по налогам и сборам Сергей Наливайко.

Но самое главное, власти уже готовы наказывать получателей таких зарплат — осталось только внести соответствующие изменения в законы.

«Тогда они [работники] перестанут брать. А перестанут брать — и желание платить [зарплаты в конвертах] меньше будет. Поэтому обязательно надо всех поставить в равные условия. Это вполне нормально», — высказал мнение Лукашенко на встрече с главой КГК.

Позднее Василий Герасимов уточнил , что получателей серых зарплат планируют привлекать к административной ответственности.

При этом если человек сообщит контролерам о том, что его работодатель платит зарплату в конверте, работника освободят от административки.

Между тем белорусского нанимателя, который выдает серые зарплаты, могут уже сегодня привлечь не только к административной, но и уголовной ответственности за это правонарушение.

Так, за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в Беларуси по статье 243 УК полагается, максимум, лишение свободы на срок до семи лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Бери конверт, подчиненный, и ни о чем не думай?

Корень зла кроется в том, что зарплаты в конвертах в Беларуси не только с радостью выплачивают (отдельные наниматели), но и охотно берут (некоторые работники).

Так, в конце января 2021 года ДФР КГК по Могилевской области проверил одну из бобруйских частных фирм, что оказывала услуги в сфере рекламы.

Как выяснилось, с июня 2016-го по сентябрь 2020 года фирма платила зарплату в конвертах более чем 100 работникам. Общая сумма теневых выплат превысила один миллион рублей.

В результате директор компании не доплатил в бюджет свыше 135 тысяч рублей подоходного налога. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере против него возбуждено уголовное дело.

В подобных случаях бизнесмены могут попрощаться с собственным делом. А работники — серьезно ослабить свою социальную защиту, подорвать собственное финансовое будущее, постоянно напоминаю госорганы.

Прежде всего, это относится к пенсии, ведь пенсия начисляется человеку с той зарплаты, которая указана в платежной ведомости организации, где он работает. Если человек получает минимальную или низкую зарплату, то и пенсия будет такой же.

То же самое касается оплаты больничных листов и командировок, начисления отпускных, выплат по беременности и родам.

Кроме того, у работника, который согласился на серую получку, могут возникнуть сложности при получении банковского кредита и зарубежной визы. Поскольку и банки, и посольства (консульства) требуют, чтобы граждане предоставляли справки о своих доходах.

Если работник получает на бумаге меньше, чем в реальности, он, скорее всего, попадет в поле зрения контролеров в случае, если захочет совершить крупную покупку. Например, купить дом или автомобиль, оплатить обучение своим детям.

И последняя горькая вишенка на торте. В ситуации, когда у работника возникнет конфликт с нанимателем, он рискует остаться без части оговоренной суммы, а при увольнении — не получить полный расчет.

Жаловаться в госорганы на это в скором времени станет накладно. Ведь штраф за серую зарплату работнику придется платить из собственного кармана.