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На пятницу из-за сильных ветра и снега объявлено штормовое предупреждение
Источник материала: Навiны
Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларусь 12 марта.
Как сообщается, в пятницу Беларусь ожидает резкое изменение погоды: практически везде выпадут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь); местами сильный снег, метель.
Во многих регионах ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с, днем в некоторых восточных районах — до 22 м/с.
Не обойдут проблемы стороной и столицу: временами снег, мокрый снег, во второй половине дня переходящий в дождь, ночью и утром местами по городу сильный снег, метель.
Ночью и утром ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с.
При порывистом ветре спасатели
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Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларусь 12 марта.
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