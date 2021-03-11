ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На пятницу из-за сильных ветра и снега объявлено штормовое предупреждение

11.03.2021 15:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларусь 12 марта.

На пятницу из-за сильных ветра и снега объявлено штормовое предупреждение
Фото носит иллюстративный характер

Как сообщается, в пятницу Беларусь ожидает резкое изменение погоды: практически везде выпадут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь); местами сильный снег, метель.

Во многих регионах ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с, днем в некоторых восточных районах — до 22 м/с.

Не обойдут проблемы стороной и столицу: временами снег, мокрый снег, во второй половине дня переходящий в дождь, ночью и утром местами по городу сильный снег, метель.

Ночью и утром ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с.

При порывистом ветре спасатели советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларусь 12 марта.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Загоняют в кредитную кабалу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by