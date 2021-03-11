В минской квартире обнаружены тела двух человек

Тела двух погибших были обнаружены накануне днем в одной из квартир по проспекту Пушкина в Минске.



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По информации МЧС, их нашли в доме №3. На данный момент известно, что мужчине было 64 года. Личность женщины в настоящее время устанавливается.

Причина и обстоятельства гибели устанавливаются.