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В минской квартире обнаружены тела двух человек

11.03.2021 15:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Тела двух погибших были обнаружены накануне днем в одной из квартир по проспекту Пушкина в Минске.

В минской квартире обнаружены тела двух человек
Фото с сайта realt.by

По информации МЧС, их нашли в доме №3. На данный момент известно, что мужчине было 64 года. Личность женщины в настоящее время устанавливается.

Причина и обстоятельства гибели устанавливаются.

 
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Тела двух погибших были обнаружены накануне днем в одной из квартир по проспекту Пушкина в Минске.
 
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