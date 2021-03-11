Национальный колорит: в белорусском музее собрали 60 старинных сундуков

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Национальный колорит в сундуках. В белорусском музее архитектуры и быта собрали 60 уникальных экземпляров. По ним можно изучать историю. Самому старому сундуку больше трех веков! Окунулась в прошлое корреспондент телеканала «МИР 24» Ксения Гибеж.

«Если уж говорить о белорусском колорите, то нужно отметить орнаментальный характер этого узора: какие-то ромбы, треугольники, клеточки», – говорит экскурсовод.

Расписывать сундуки с помощью картошки могли только белорусы, иронизируют сотрудники музея. Любимая «бульба» двести лет назад пригодилась и в творчестве. Ее обмакивали в масляную краску и ставили «штампы». Так украшали мебель на западе страны. А еще «фляндровкой».

«Техника фляндровки предполагает нанесение слоя краски изначально более светлого, и потом – когда тот застыл – более темного. И пока темная краска не остыла, по ней проводят кожаными гребешками специальные полоски», – пояснил заведующий экспозиционным отделом Белорусского государственного музея архитектуры и быта Игорь Иванов.

А вот на полесских сундуках на юге страны чаще «распускались» цветы. Этот расписной экземпляр обнаружили во время этнографической экспедиции – лежал на заброшенном чердаке. Свою коллекцию сотрудники музея собирали почти 40 лет по деревням и селам. Это история быта белорусов.

Важную роль сундук играл в свадебном обряде. Вот в таких куфрах задолго до женитьбы девушки собирали свое приданое: льняные скатерти, полотенца, сорочки, постельное белье. И все это – прямо в день свадьбы – торжественно перевозили в дом жениха вслед за новобрачными.

Он же и шкаф, и комод – разве что без полок. А оттого не столь практичный. Поэтому массово от сундуков отказались еще сто лет назад. Но спрос на такую мебель снова есть. Коллекцию в старобелорусском стиле запустили на одной из фабрик – эксперимент.

«Славянская душа требует комфорта. И если у нашей души сегодня есть где-то ностальгия по старым временам – а рано или поздно мы возвращаемся к своим истокам, и сегодня модно одноэтажное домостроение – то, соответственно, душа стремится туда, в свое гнездышко. И оно обставляется соответственно. Наверное, хорошо отдыхать в таком интерьере, нежели в строгих интерьерах, которых хватает нам и в офисах», – считает генеральный директор мебельного предприятия Константин Драгун.

Массивные старинные буфеты, аутентичные сундуки. За два года заказов стало больше в четыре раза. Как и столетия назад, все материалы экологичны. Даже лаки и краски – на основе пчелиного воска.

«Поскольку виноград – это резной элемент, и он обрабатывался вручную, поэтому и красится он тоже вручную», – говорит сотрудник предприятия.

Чаще всего винтажное убранство покупают в загородные дома. И интерес к нему есть не только у белорусов – 65% такой мебели уходит на российский рынок.