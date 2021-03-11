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Национальный колорит: в белорусском музее собрали 60 старинных сундуков
11.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Национальный колорит в сундуках. В белорусском музее архитектуры и быта собрали 60 уникальных экземпляров. По ним можно изучать историю. Самому старому сундуку больше трех веков! Окунулась в прошлое корреспондент телеканала «МИР 24» Ксения Гибеж.
Расписывать сундуки с помощью картошки могли только белорусы, иронизируют сотрудники музея. Любимая «бульба» двести лет назад пригодилась и в творчестве. Ее обмакивали в масляную краску и ставили «штампы». Так украшали мебель на западе страны. А еще «фляндровкой».
А вот на полесских сундуках на юге страны чаще «распускались» цветы. Этот расписной экземпляр обнаружили во время этнографической экспедиции – лежал на заброшенном чердаке. Свою коллекцию сотрудники музея собирали почти 40 лет по деревням и селам. Это история быта белорусов.
Важную роль сундук играл в свадебном обряде. Вот в таких куфрах задолго до женитьбы девушки собирали свое приданое: льняные скатерти, полотенца, сорочки, постельное белье. И все это – прямо в день свадьбы – торжественно перевозили в дом жениха вслед за новобрачными.
Он же и шкаф, и комод – разве что без полок. А оттого не столь практичный. Поэтому массово от сундуков отказались еще сто лет назад. Но спрос на такую мебель снова есть. Коллекцию в старобелорусском стиле запустили на одной из фабрик – эксперимент.
Массивные старинные буфеты, аутентичные сундуки. За два года заказов стало больше в четыре раза. Как и столетия назад, все материалы экологичны. Даже лаки и краски – на основе пчелиного воска.
Чаще всего винтажное убранство покупают в загородные дома. И интерес к нему есть не только у белорусов – 65% такой мебели уходит на российский рынок.
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В коллекции 60 артефактов, по ним можно изучать историю. Самому старому сундуку – больше трех веков.
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