Погода в СНГ: в Минске началась весенняя уборка, в Таджикистан пришло похолодание

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В российской столице малооблачно, мороз минус восемь, на дорогах гололедица. Осадков не ожидается. О погоде в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24».

Дождь и снег. В Алматы после нескольких дней тепла изменилась погода. В мегаполисе похолодало, сейчас плюс один. По прогнозам синоптиков, к полудню осадки в южной столице Казахстана прекратятся, воздух прогреется до пяти градусов тепла. Накануне вечером на город обрушился ливень.

Подтоплений удалось избежать: коммунальные службы и спасатели заранее провели очистку русел рек и арычных сетей. В Департаменте по ЧС предупредили граждан об осторожности при походах в горы. Из-за неустойчивого состояния снежного покрова возможны сходы лавин.

Весна впреподнесла очередной сюрприз. В Бишкеке временами дождь и всего шесть градусов тепла. В течение дня синоптики прогнозируют мокрый снег.На всей территории страны ожидаются интенсивные осадки, что повышает опасность схода селей. В высокогорных районах – снег. Водителям, которые выезжают на дальние расстояния, рекомендуют не торопиться и не менять зимние шины.

Ветрено и без осадков сегодня в Беларуси. Ожидается до четырех градусов тепла. На отдельных участках дорог – гололедица. Минские коммунальные службы приступили к генеральной весенней уборке столицы. До конца месяца от бытового мусора, листвы и веток очистят территорию в три тысячи гектаров. В марте посадят больше тысячи деревьев и кустарников. Минчан приглашают принять участие в озеленении столицы .

В Таджикистане кратковременные дожди, грозы, в горных районах возможен град со снегом. Из-за прохождения холодного фронта воздуха в республике ожидается понижение температуры. Сейчас в Душанбе плюс 16. Сегодня День печати Таджикистана, и по традиции всех сотрудников СМИ поздравляют и награждают за профессионализм.

В Ереване днем – плюс четыре, а ночью – до минус одного. Типичная погода для начала марта в Армении. Неожиданно выпавший снег быстро тает, так что у коммунальщиков работы не прибавилось. Туристические агентства рекомендуют посещать Армению именно в марте, когда билеты и номера в гостиницах дешевле на треть. Немногочисленные туристы получат все внимание сферы обслуживания.