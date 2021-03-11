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Госстандарт объяснил, почему приостановил продажу Skoda Rapid в Беларуси

11.03.2021 16:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Госстандарт по Минской области и Минску приостановил продажу автомобилей марки Skoda Rapid в Беларуси из-за нарушений техрегламента, сообщили в ведомстве на запрос Sputnik.

Там уточнили, что в документе об оценке соответствия ОТТС (одобрение типа транспортного средства – Sputnik) указывалось, что модели Rapid испытывались с системой вспомогательного торможения (BAS). На самом же деле автомобили продавались без нее. Кроме того, на машинах были установлены фары дневного света, отличные от указанных в ОТТС.

"Расхождения выявлены и в сведениях о количестве дверей, экологическом классе и других показателях", - заявили в Госстандарте.

Контроль, как пояснили в ведомстве, ведется в отношении импортера Skoda в Республику Беларусь – ООО "ФелОкт-сервис". Пока же в отношении модели Skoda Rapid введены ограничительные меры: некоторое время ее не будут продавать в нашей стране.

© Sputnik / Максим Блинов
Дилер о приостановке продаж Skoda Rapid в Беларуси: может быть надолго

Что произошло?

Сегодня представитель Skoda в Беларуси сообщил о том, что продажа автомобилей Rapid приостанавливается в стране с 11 марта. В сообщении говорится, что причина приостановки продаж – предписания Госстандарта о необходимости уточнения формулировок в ОТТС (одобрении типа транспортного средства).

В январе 2021 года компания Skoda Auto заявила, что не будет спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если он пройдет в Беларуси, и вместе с другими спонсорами форума выступила за перенос соревнования из Минска. Об отказе участвовать в финансировании чемпионата заявили также косметический бренд Nivea Men и немецкий производитель смазочных материалов LIQUI MOLY.

 
Теги: Минск
 
 
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В ведомстве отметили, что инспекторы ведут контроль в отношении различных товаров, в том числе автотранспортных средств.
 
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