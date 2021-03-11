ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Гомель» не поддержал бойкот фанатов, выступив от имени игроков. Но ряд футболистов думает иначе

11.03.2021 16:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В среду футбольный клуб «Гомель» выступил с заявлением, отметив, что не поддерживает бойкот, которые фанаты команды объявили в связи с политической ситуацией в стране.


Фото: dynamo-brest.by

«Заявление фанатов ФК „Гомель“ о поддержке фанатских движений других клубов и бойкоте матчей не совпадает с позицией руководства, тренеров, спортсменов и абсолютного большинства настоящих болельщиков ФК „Гомель“, регулярно посещающих матчи. По нашему убеждению, нельзя мешать спорт с политикой. Надеемся, что истинные футбольные фанаты нашего клуба вернутся на свой сектор и будут активно, как прежде, поддерживать родную команду!», — говорится в заявлении.

А сегодня ряд футболистов клуба поддержал фанатов, разместив у себя это заявление с зачеркнутыми словами «тренеров» и «спортсменов».

Как сообщает «Трибуна», в число выразивших поддержку фанатам вошли защитники Павел Чикида и Руслан Юденков, а также полузащитник Артем Васьков.


 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду футбольный клуб «Гомель» выступил с заявлением, отметив, что не поддерживает бойкот, которые фанаты команды объявили в связи с политической ситуацией в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Палітвязень Сяргей Пятрухін на знак пратэсту ў турме парэзаў вены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by