«Гомель» не поддержал бойкот фанатов, выступив от имени игроков. Но ряд футболистов думает иначе

Источник материала: Tut.by

В среду футбольный клуб «Гомель» выступил с заявлением, отметив, что не поддерживает бойкот, которые фанаты команды объявили в связи с политической ситуацией в стране.



Фото: dynamo-brest.by

« Заявление фанатов ФК „Гомель“ о поддержке фанатских движений других клубов и бойкоте матчей не совпадает с позицией руководства, тренеров, спортсменов и абсолютного большинства настоящих болельщиков ФК „Гомель“, регулярно посещающих матчи. По нашему убеждению, нельзя мешать спорт с политикой. Надеемся, что истинные футбольные фанаты нашего клуба вернутся на свой сектор и будут активно, как прежде, поддерживать родную команду!», — говорится в заявлении.

А сегодня ряд футболистов клуба поддержал фанатов, разместив у себя это заявление с зачеркнутыми словами «тренеров» и «спортсменов».

Как сообщает «Трибуна» , в число выразивших поддержку фанатам вошли защитники Павел Чикида и Руслан Юденков, а также полузащитник Артем Васьков.



