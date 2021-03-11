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«Гомель» не поддержал бойкот фанатов, выступив от имени игроков. Но ряд футболистов думает иначе
Источник материала: Tut.by
В среду футбольный клуб «Гомель» выступил с заявлением, отметив, что не поддерживает бойкот, которые фанаты команды объявили в связи с политической ситуацией в стране.
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А сегодня ряд футболистов клуба поддержал фанатов, разместив у себя это заявление с зачеркнутыми словами «тренеров» и «спортсменов».
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В среду футбольный клуб «Гомель» выступил с заявлением, отметив, что не поддерживает бойкот, которые фанаты команды объявили в связи с политической ситуацией в...
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