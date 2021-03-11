Крупная оптовая компания перестала поставлять продукцию Nivea. Узнали почему

Источник материала: Tut.by

Крупная оптовая компания «Мостра-групп» больше не продает товары бренда Nivea в Беларуси, сообщило издание Office Life. FINANCE.TUT.BY поинтересовался в компании, так ли это и с чем связано подобное решение.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Beiersdorf AG

Как сообщает Office Life, в «Мостра-групп» пояснили, сотрудничество прекратилось около двух месяцев назад, то есть в январе. Издание отмечает, что тогда Nivea отказалась спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если он пройдет в Минске. Однако в «Мостра-групп» заверили, что прекращение работы с этим брендом не связано с ЧМ-2021.

В комментарии FINANCE.TUT.BY в «Мостра-групп» сообщили, что в середине прошлого года было принято решение компании Beiersdorf перейти на прямые поставки продукции Nivea в Беларусь. «До Нового года они прекратили с нами сотрудничество», — сообщили в «Мостра-групп». При этом в продаже еще можно найти продукцию Nivea, которую поставила «Мостра-групп».

Тем временем в магазинах проблем с продукцией Nivea не наблюдается, она есть в продаже. Один из участников рынка рассказывал в начале февраля, что в центрах гигиены и эпидемиологии «делали упор на проверку продукции этой марки на предмет выявления нестандартных проб». В конце февраля источник сообщил, что «месяц проверок закончился, все товары прошли проверку».

Напомним, ранее сообщалось о том, что вскоре продукция Nivea может исчезнуть с полок белорусских магазинов — якобы ее ввоз собирается запретить «то ли таможня, то ли Госстандарт». Индивидуальные предприниматели, которые торгуют этой продукцией, сообщали, что импортеры предлагали закупиться побольше, так как могут быть трудности с поставками. Некоторые читатели и вовсе утверждали, что отгрузки продукции в нашу страну уже едва ли не приостановлены. Таких сообщений было так много, что мы в начале февраля проверяли, как обстоит ситуация с поставками продукции Nivea на белорусский рынок.

После того как Nivea первой отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси, некоторые белорусы стали скупать продукцию этого бренда, даже те, кто до этого ей не пользовался. Но были и те, кто выступал за игнорирование этой марки из-за позиции по чемпионату мира.