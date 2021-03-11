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Крупная оптовая компания перестала поставлять продукцию Nivea. Узнали почему
Источник материала: Tut.by
Крупная оптовая компания «Мостра-групп» больше не продает товары бренда Nivea в Беларуси,
Как сообщает Office Life, в «Мостра-групп» пояснили, сотрудничество прекратилось около двух месяцев назад, то есть в январе. Издание отмечает, что тогда Nivea
В комментарии FINANCE.TUT.BY в «Мостра-групп» сообщили, что в середине прошлого года было принято решение компании Beiersdorf перейти на прямые поставки продукции Nivea в Беларусь. «До Нового года они прекратили с нами сотрудничество», — сообщили в «Мостра-групп». При этом в продаже еще можно найти продукцию Nivea, которую поставила «Мостра-групп».
Тем временем в магазинах проблем с продукцией Nivea не наблюдается, она есть в продаже. Один из участников рынка рассказывал в начале февраля, что в центрах гигиены и эпидемиологии «делали упор на проверку продукции этой марки на предмет выявления нестандартных проб». В конце февраля источник сообщил, что «месяц проверок закончился, все товары прошли проверку».
Напомним, ранее
После того как Nivea первой
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Крупная оптовая компания «Мостра-групп» больше не продает товары бренда Nivea в Беларуси, сообщило сегодня издание Office Life. FINANCE.TUT.BY поинтересовался в компании, так ли...
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