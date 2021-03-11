ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Госстандарт прокомментировал ситуацию с белорусским импортером Skoda

11.03.2021 16:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Госстандарт прокомментировал ситуацию с белорусским импортером Skoda. Напомним, сегодня стало известно, что компания приостановила с 11 марта продажи одной из самых продаваемых моделей в своей линейке — Rapid.


Как сообщает Госстандарт, сейчас контрольно-надзорные мероприятия в отношении ООО «ФелОкт-сервис» (дистрибьютор торговой марки Skoda) осуществляются инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску.

В результате их проведения был установлен ряд несоответствий в отношении модели ŠKODA RAPID. Претензии у контролеров возникли к документу об оценке соответствия (ОТТС) требованиям обязательного технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

В частности, там указывалось, что данное транспортное средство испытывалось с системой вспомогательного торможения (BAS).

— В действительности же автомобиль реализуется без нее. Кроме того, на транспортном средстве были установлены фары дневного света, отличные от указанных в ОТТС. Расхождения выявлены и в сведениях о количестве дверей, экологическом классе, других показателях, — объясняют в Госстандарте.

С учетом этого инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску применены в отношении модели ŠKODA RAPID ограничительные меры до проведения корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий, о чем дистрибьютор торговой марки Skoda и был проинформирован.

Как мы уже писали, поскольку сертификацией и выдачей одобрения занимается Росстандарт, то сейчас белорусский импортер направил информацию туда.

Напомним, в январе автомобильный производитель Skoda, который является официальным главным спонсором чемпионатов мира, отказался спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время контрольно-надзорные мероприятия в отношении ООО «ФелОкт-сервис» (дистрибьютор торговой марки Skoda) осуществляются инспекцией Госстандарта по...
 
Новости дня
Новости разные
 
На пятницу из-за сильных ветра и снега объявлено штормовое предупреждение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by