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«Инвесторы совершенно не смотрят БТ, где им могли бы рассказать про экономические успехи властей»
11.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Три из четырех датских инвестфонда избавились от гособлигаций Беларуси. Да и другие экономические новости вряд ли можно считать хорошими для режима.
Об истории с белорусскими гособлигациями и датскими инвестфондами рассказали сразу две крупные газеты Дании: Berlingske и Børsen. Среди датских фондов евробондами Беларуси, выпущенными летом 2020 года, обладали четыре компании: Nordea, BankInvest, Jyske Invest и Sparinvest. Три последних от белорусских облигаций отказались. Такие первые результаты кампании НАУ по работе с инвестфондами, которые купили гособлигации Беларуси перед выборами-2020.
Впрочем, это не единственная новость, которая должна заставить задуматься. Эксперты отмечают, что дела в белорусское экономике не самые радужные по многим позициям.
— Солидные, умные люди из агентства Рейтер тоже считают, что хрупкая белорусская экономика приблизилась к дефолту, — пишет Телеграм-канал
Например, тот факт, что правительству приходится брать на себя не только свои собственные долги, но и долги предприятий. А еще общее состояние экономики, когда прибыли заводов падают, убытки, наоборот растут, и денег в бюджет прилетает все меньше. Не забыли, наверное, и начавшийся исход частного бизнеса, и всеобщее ожидание девальвации белорусского рубля. А, может, учли даже некоторое своеобразие экономической политики белорусских властей.
Вот за февраль
А все это вместе очень нехорошо сказывается на настроениях держателей белорусских долговых облигаций. Потому что по какому-то непонятному для меня роковому стечению обстоятельств, все эти инвесторы совершенно не смотрят белорусский телевизор, где им могли бы рассказать про экономические успехи властей. И если датские фонды избавились от белорусских евробондов по соображениям морально-этического характера, то другие могут последовать по их пути уже по вполне прагматичным соображениям. А закончиться все это может даже досрочным предъявлением бондов к погашению. Ну, когда владельцы решат, что лучше уж потерять проценты, но получить хоть что-нибудь.
Финансовый рынок, он же работает по принципу сказки. Я не имею в виду, чем дальше – тем страшнее (хотя для белорусского финансового рынка это тоже актуально). Я имею в виду, что вера на этот рынок влияет не меньше, чем структура платежного баланса. Если люди во что-то верят, то оно обязательно случится. Вот поверят кредиторы в неизбежность белорусского дефолта – и никуда от него не денешься. Поверит народ в девальвацию рубля и скорое падение банков – никто эти банки не спасет.
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Три из четырех датских инвестфонда избавились от гособлигаций Беларуси. Да и другие экономические новости вряд ли можно считать хорошими для режима.
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