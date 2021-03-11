Фотофакт. Среди литовских флагов и бело-красно-белый. Литва отмечает годовщину восстановления независимости

Источник материала: Салiдарнасць

Посмотрите, как в Вильнюсе готовятся отметить 31-годовщину восстановления независимости.

























По традиции в этот день возложат цветы у памятника «Весть» на площади Независимости в Вильнюсе, поднимут флаги трех стран Балтии, в Кафедральном соборе состоится служба.