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Фотофакт. Среди литовских флагов и бело-красно-белый. Литва отмечает годовщину восстановления независимости
11.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Посмотрите, как в Вильнюсе готовятся отметить 31-годовщину восстановления независимости.
По традиции в этот день возложат цветы у памятника «Весть» на площади Независимости в Вильнюсе, поднимут флаги трех стран Балтии, в Кафедральном соборе состоится служба.
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Фотофакт. Среди литовских флагов и бело-красно-белый. Литва отмечает годовщину восстановления независимости
Посмотрите, как в Вильнюсе готовятся отметить 31-годовщину восстановления независимости.
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