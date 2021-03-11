Аналитик: «Политики не могут продавать счастье людям, это не их задача»

Источник материала: Салiдарнасць

Узнали, что мешает белорусам быть счастливыми?

— Политика должна отойти от формата, где политики торгуют счастьем. Не их это задача — продавать людям счастье. Их задача сформировать ту среду и принять такие законы, чтобы человек мог сам для себя найти свое счастье, — размышляет на Примусе управляющий компании «Appservice» Валерий Семилетов.

По его мнению, понятие «счастье» неразрывно связано с понятием «свобода».

— Я пытался для себя дать определение «свободе» и пришел к выводу, что очень не плохо сказано в Декларации независимости США: каждый человек создан Творцом свободным и равным в правах, основными из которых являются право на жизнь, свободу и стремление к счастью.

С жизнью понятно, никто не имеет права лишить человека жизни. А дальше идут вопросы свободы и стремления к счастью. Некоторые политики апеллируют к тому, что у каждого человека должно быть вот это и вот это, ему должно быть гарантировано то и то. А вы уверены, что он будет счастлив, имея все это?

Вопрос стремления к счастью — это очень субъективная вещь, понятная только каждому лично: мое счастье понятно только мне, — полагает топ-менеджер.

Однако при этом, он уверен, что достигать счастья, каким бы оно ни представлялось каждому, можно только в условиях свободы.

— Человек может достигать счастья только будучи свободным. А поскольку счастье — это субъективная вещь, которую определяет каждый, таким образом можно определить свободу как возможность делать выбор, который направляет тебя к твоему счастью, и нести за него полную ответственность, потому что ты не можешь при этом переходить границы других людей.

Именно так я определил для себя свободу — это возможность выбора и несение за него полной персональной ответственности, — подчеркнул Семилетов.