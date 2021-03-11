|
Ряд футболистов «Гомеля» поддержал фанатов, которые объявили бойкот матчей
Источник материала: Хартия'97
Ряд футболистов «Гомеля» поддержал фанатов, которые объявили бойкот матчей
Футбольные матчи бойкотируются из-за политической ситуации в стране.
Сегодня ряд футболистов клуба поддержал фанатов, разместив у себя это заявление с зачеркнутыми словами «тренеров» и «спортсменов», которые выступили против бойкота матчей чемпионата Беларуси по футболу.
Как сообщает
Напомним, целый ряд фанатов белорусских футбольных клубов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футбольные матчи бойкотируются из-за политической ситуации в стране.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)